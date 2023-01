Carcere, un altro agente aggredito "I violenti devono essere isolati"

Non è bastato lo spirito natalizio a frenare l’ondata di violenza che sta colpendo, da mesi e inesorabilmente, la casa circondariale di Ferrara. Un’altra aggressione si è consumata mercoledì scorso nei confronti di un giovane agente. Dalle prime informazioni acquisite dai rappresentati sindacali, sembrerebbe che senza una qualsivoglia avvisaglia, un detenuto italiano abbia violentemente spintonato il malcapitato poliziotto, durante un controllo di routine. L’agente, caduto rovinosamente a terra, sarebbe poi riuscito a rialzarsi velocemente e a chiamare i rinforzi, in modo da salvaguardare la sicurezza del reparto detentivo. Sembra che solo la fortuna gli ha evitato di sbattere la testa contro un termosifone distante pochissimi centimetri dal punto di caduta. Al poliziotto penitenziario coinvolto sono stati al momento riconosciuti cinque giorni di prognosi per una brutta contusione al fianco, in attesa dell’esito di ulteriori esami strumentali.

"Non si comprende, invece, come mai si sia preferito non isolare temporaneamente il riottoso detenuto dalle attività in comune – si chiedono dai saindacati –, come disposto dalla normativa. È, comunque, da diversi mesi che ci si trova di fronte alle intemperanze del solito detenuto appartenente al circuito dell’Alta Sicurezza che, attraverso una sorta di ’rete di seguaci’, sfrutterebbe le numerose falle di un sistema penitenziario gravemente in sofferenza. Il ristretto in questione, nell’ultimo periodo, si sarebbe reso protagonista di innumerevoli atti disciplinarmente e penalmente rilevanti, ma l’Amministrazione sembra non voler riconoscere il totale esaurimento dell’importante lavoro di gestione dello stesso svolto dal personale del penitenziario estense". Il personale di Polizia Penitenziaria di Ferrara si troverebbe anche a dover registrare, sempre più spesso, le lamentele di gran parte della popolazione detenuta, che starebbe manifestando un crescente malessere per il modo di gestire gli eventi più violenti.