Carcere, un calcio ai pregiudizi: "Match tra detenuti e avvocati. Un momento di festa e svago"

"Siamo scesi in campo per fare vedere che non ci dimentichiamo di loro". Nelle parole della presidente della Camera Penale ferrarese, Cecilia Bandiera, c’è tutto il significato della partita di calcio tenutasi nella mattinata di ieri nella Casa circondariale ‘Costantino Satta’. In campo da una parte, con i colori bianco azzurri, la selezione degli avvocati e magistrati, dall’altra i detenuti della struttura.

Un’iniziativa promosso in maniera congiunta tra il consiglio direttivo della Camera Penale ferrarese e la struttura carceraria. In campo molti i sorrisi, alla fine il mero risultato sportivo ha visto primeggiare i detenuti per 5 a 3, ma significativi gli abbracci conclusivi tra tutti i giocatori in campo, simbolo di ‘vicinanza’ al mondo carcerario. Il tutto sotto gli occhi della direttrice della Casa circondariale ‘Costantino Satta’ Mari Martone e dello staff dell’area pedagogica, oltre a Manuela Macario, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Soddisfazione da parte della direttrice Martone: "Una giornata positiva che vede una concreta collaborazione con la Camera Penale, ringraziamo per quanto stanno facendo anche per la fornitura di ventilatori nel periodo estivo. La partita di calcio è momento di ‘svago’ che avvicina i detenuti con il mondo fuori dal carcere, questo rientra in altre iniziative di collaborazione che stiamo portando avanti con diverse realtà e associazione del territorio. La scelta della partita di calcio, in quanto è lo sport più popolare, ma è aperto anche ad altre discipline".

La presidente della Camera Penale ferrarese, Cecilia Bandiera, al termine della partita ha sottolineato: "Si è trattato di una bellissima iniziativa, realizzata con la collaborazione della direttrice, da subito disponibile quando le abbiamo proposto la partita di calcio. Ci siamo mobilitati per cercare la disponibilità dei nostri ‘giocatori’, un’iniziativa che segue un rapporto di collaborazione tra camera penale e con l’attuale direzione del carcere. Dopo questa, la prossima iniziativa è già programmata per i primi di dicembre con il pranzo di Natale in carcere, con la presenza degli alunni dell’istituto ‘Vergani’ per i pasti. Tutto questo rientra nell’ottica di un’attenzione finalizzata di coinvolgere il mondo carcerario con la comunità esterna. Nella consapevolezza delle problematiche che ci sono cerchiamo di essere presenti, non vogliamo dimostrare che non ci dimentichiamo".

La presidente Bandiera poi ricorda l’iniziativa organizzata in estate a favore della casa circondariale: "Abbiamo fornito alcuni ventilatori, attraverso un’iniziativa che ha visto coinvolto altre associazioni con una raccolta fondi. I ventilatori acquistati sono stati posizionati nelle aree comuni di passaggio dei detenuti, mentre altri acquistati per singole celle, per coloro che non avevamo la possibilità. Il tutto anche con il supporto con l’ordine degli avvocati".