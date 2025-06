Carcere, un nuovo allarme dei sindacati: "Troppi detenuti e carichi di lavoro estremi"

Un nuovo allarme si leva dall’Arginone. Al centro delle segnalazioni dei sindacati (Sappe, Sinappe, Osapp, Uilpa, Uspp Fns Cisl e Cgil Fp) ci sono sovraffollamento e carenza di organico. "All’interno del carcere – si legge in una nota – si registra una sempre maggiore pressione detentiva, che si attesta stabilmente intorno ai 400 detenuti presenti rispetto ai 256 previsti nella capienza massima, con un sovraffollamento effettivo di circa il 56%, a fronte di una carenza organica del personale di polizia penitenziaria sempre più grave. Il sovraffollamento è caratterizzato da una presenza di detenuti stranieri di circa il 40%, con una più complessa gestione". La media nazionale di sovraffollamento carcerario attuale, "seppur elevatissima, risulta più bassa di quella locale, con una percentuale del +33%. Inoltre, le percentuali di carenza del personale di polizia penitenziaria risultano preoccupanti in ogni ruolo, con l’oggettiva difficoltà a garantire il corretto svolgimento del servizio e il riscontro in tempi consoni alle esigenze della popolazione detenuta; mentre le insufficienze della forza operativa complessive si attestano intorno al 24%, quella del ruolo ispettori supera il 40%, quella del ruolo sovrintendenti supera il 70% e quella del ruolo agenti/assistenti maschile, la parte che dovrebbe essere più numerosa, risulta intorno al 23%". Ne deriva, secondo i sindacati, "una continua compressione dei diritti soggettivi del personale, con il riposo settimanale effettuato anche dopo più di 15 giorni di lavoro continuativo e una situazione di stress generale, inaccettabile in qualsiasi ambiente lavorativo. È stato chiesto l’intervento del Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per una più sostenibile gestione dei carichi di lavoro".