Card solidali, consegnate 900 lettere in pochi giorni

A una settimana dall’avvio della distribuzione delle lettere con il codice identificativo delle card solidali, il Comune di Ferrara, attraverso l’Urp, ha già completato la consegna di quasi 900 lettere sulle 1430 totali, che danno modo ai beneficiari di presentarsi presso qualsiasi ufficio postale con il numero identificativo necessario per attivare la card da 382,50 euro spendibili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.

"Allo stato attuale – spiega l’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti –, 5 sono le modalità comunicative che il Comune ha adottato per raggiungere i destinatari della misura.

Gli operatori del Settore Servizi alla Persona, infatti, hanno telefonato direttamente ai fruitori, per i quali è stato previsto anche l’invio di sms e di email. Con l’Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo Alto Ferrarese, è stata inoltre sottoscritta una convenzione per l’effetto della quale i volontari si recheranno presso il domicilio dei cittadini, oltre 400, dei quali non si hanno ulteriori dati al di fuori dell’indirizzo di residenza".