Card solidali, il cuore dei volontari Più di mille lettere alla cittadinanza In campo l’associazione carabinieri

Oltre mille lettere distribuite dall’Urp per sollecitare i destinatari delle card sociali a raggiungere gli uffici comunali per ricevere la tessera fisica. L’impegno sul sociale del Comune prosegue, anche grazie alla collaborazione delle realtà di volontariato. In questo caso, si tratta di dieci volontari dell’Associazione nazionale carabinieri che, a bordo di cinque mezzi, stanno percorrendo le strade del territorio per raggiungere le abitazioni di coloro che hanno diritto alla ‘card’ comunale, per un aiuto alle persone più fragili. Sono circa quattrocento le lettere che ha in gestione l’Anc-Alto Ferrarese che ha sottoscritto l’accordo con l’amministrazione.

Particolarmente soddisfatta di questo risultato è l’assessore alle Politiche Sociali, Cristina Coletti. "Sin dall’inizio, l’obiettivo – spiega l’assessore – è sempre stato quello di rendere la distribuzione più capillare possibile, per venire incontro ai 1.430 beneficiari selezionati sul nostro territorio e dar loro la possibilità di attivare la card entro il 15 settembre, come stabilito dal Governo. L’intento è esaurire la consegna nel più breve tempo possibile. Per non perdere l’opportunità è, pertanto, importante che i cittadini, che ritengono di poter rientrare tra i beneficiari, controllino il telefonino e l’elenco messo a loro disposizione sul sito del Comune. La collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri si inserisce in un contesto di pieno supporto alla cittadinanza, ci dà l’occasione di raggiungere in modo diretto una parte di fruitori e soprattutto ci vede rafforzare una partnership strategica che ha dato esiti importanti negli anni precedenti, a partire dalla distribuzione di beni alimentari ai nuclei indigenti fino alla partecipazione nella campagna al contrasto delle truffe agli anziani". L’attenzione dimostrata dal Comune si è tradotta, sin da subito, con la creazione sul sito istituzionale di una pagina web dedicata alla card e con l’avvio delle comunicazioni ai cittadini da parte del personale del settore Servizi alla Persona via telefono, tramite email e attraverso gli sms che sono in fase di reinvio. L’Urp, luogo deputato alla distribuzione dei codici informativi, rimarrà fruibile solamente per il ritiro delle lettere anche i giorni di mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 agosto dalle 8,30 alle 13.