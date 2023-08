Cardi su Ortazzo e Ortazzino: "Il Parco non deve acquistare"

COMACCHIO

In merito alla compravendita dell’Ortazzo e dell’Ortazzino, l’assessore di Comacchio Antonio Cardi intende fare alcune precisazioni. A partire dalle norme del ‘Piano territoriale stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia’ del Parco regionale del Delta del Po che "sono di una chiarezza cristallina – spiega Cardi -, per cui non si può che sottoscrivere quanto affermato dal presidente Bonaccini il 17 agosto: ‘Nessuno può fare nulla in quelle aree che possa essere in contrasto con la tutela dell’ambiente – riporta -. Nel senso più ampio dell’espressione e a prescindere dalla proprietà dei terreni’". In aggiunta l’areale dell’Ortazzo e dell’Ortazzino ricade all’interno dei Siti inseriti nella Rete Natura 2000, nelle aree umide soggette alla Convenzione di Ramsar ed è sottoposto anche al vincolo paesaggistico: "Francamente non so che cosa si possa pretendere di più restrittivo in materia di vincoli ambientali". In merito all’acquisto dell’area da parte dell’Ente Parco, indipendentemente dal prezzo, Cardi, anche in qualità di membro del Comitato Esecutivo del Parco del Delta del Po, ha sempre espresso parere contrario per mere ragioni di bilancio.

"Le risorse finanziarie di cui attualmente dispone l’Ente Parco non consentono di effettuare un acquisto immobiliare dell’ordine di 580mila euro – prosegue l’assessore -; anche alla luce dei molteplici impegni economici che il Parco è chiamato ad assumere nei confronti degli altri Comuni che lo costituiscono, oltre a Ravenna. Bene ha fatto il direttore Massimiliano Costa, a cui si ribadisce e si rinnova la totale fiducia, a cercare comunque un finanziamento che consentisse l’acquisizione dell’Ortazzo e dell’Ortazzino presso Istituti di credito; quantomeno, a seguito del diniego formale del finanziamento stesso, il Parco dispone di una documentazione certa che ne attesta le miserie del bilancio da sottoporre alla Regione, affinché il presidente Bonaccini e l’assessore Barbara Lori provvedano non con parole e solidarietà, ma con risorse economiche in favore del Parco. Alla luce dello stato delle Valli di Comacchio, degli immobili afferenti la sede del Parco, del nodo mai chiarito della manutenzione dell’Argine degli Angeli di Valle Furlana, Comacchio non avrebbe mai potuto avallare un esborso di 580mila euro per l’acquisto dell’Ortazzo e dell’Ortazzino, benché il suo valore ambientale e paesaggistico sia incommensurabile".

Valerio Franzoni