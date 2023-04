Cardi sulla pineta di Spina "Manutenzione prioritaria"

COMACCHIO

"L’intervento di messa in sicurezza della pineta di Lido di Spina è prescritto come primario obiettivo di protezione civile già da diversi anni; in tal senso rappresenta uno degli interventi più significativi per la messa in sicurezza del territorio previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile". A farlo sapere è l’assessore all’Ambiente del Comune di Comacchio Antonio Cardi, nel replicare al coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Chiara Scaramagli, che nei giorni scorsi aveva sollecitato l’amministrazione comunale a prevedere una manutenzione continuativa della pineta, a seguito dell’intervento di esbosco e manutenzione recentemente avviato per garantire la sicurezza dell’area verde.

"Dopo il tragico incendio del 19 luglio 2012 nella Pineta Ramazzotti, tra Lido di Dante e Classe, in cui le lingue di fuoco divorarono circa 65 ettari di pineta, la Protezione civile regionale e il Comando dei vigili del fuoco di Ferrara hanno sollecitato su Comacchio un intervento di manutenzione idoneo ad abbassare l’elevatissimo carico di incendio della pineta di Lido di Spina, che avrebbe potuto provocare l’incendio dell’intero centro abitato – riporta Antonio Cardi –. Sicuramente ‘la pulizia del sottobosco della pineta del Lido di Spina necessita di manutenzione continuativa’ e in tal senso non si può che concordare con la sollecitazione della avvocato Chiara Scaramagli, coordinatore di Fratelli d’Italia Ferrara, ma se al pronto soccorso arriva un paziente con un infarto e un piede rotto è doveroso occuparsi prima dell’infarto e poi, in un secondo tempo, non dovranno mancare le attenzioni al piede rotto. Giova ricordare che la pineta di Lido di Spina è il prodotto di un intervento di rimboschimento di qualche decennio fa operato con un sesto di impianto estremamente fitto e da allora mai assoggettato a significativi interventi di manutenzione". L’assessore all’Ambiente riferisce che "l’ultimo modesto intervento manutentivo è stato realizzato nel 2013, per altro per iniziativa della Provincia e non del Comune, con fondi recuperati nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale. Ritengo doveroso segnalare, in materia di pinete, che quest’amministrazione è già intervenuta anche sulla Pineta Gardini del Lido degli Estensi realizzando un intervento di potatura e messa in sicurezza delle alberature presenti con relativa pulizia del sottobosco. In aggiunta è stata delimitata la pineta con una staccionata corredata di tornelli e valorizzata con un impianto significativo di pannelli divulgativi". In conclusione, l’assessore Cardi invita "l’avvocato Chiara Scaramagli a fare una passeggiata a Lido degli Estensi perché le sollecitazioni costruttive sono sempre gradite, nonché utili per chi fa".

Valerio Franzoni