Career day, una finestra sul futuro "Studenti e imprese a confronto"

di Federico Di Bisceglie

C’è chi prende appunti, chi ascolta il proprio interlocutore e memorizza mentalmente i passaggi del discorso. Tra il capannello di ragazzi appena fuori dal Polo tecnico di Unife ce n’è uno che ha le idee chiare sul proprio futuro. C’è sempre. Poi ce ne sono tanti altri che si interrogano. E, altrettanti che ieri mattina, al Career day organizzato dall’Ateneo, hanno trovato tante risposte. Circa ottanta realtà produttive, del territorio e non solo, ordini professionali e associazioni di categoria si sono messe a disposizione dei ragazzi per spiegare quali sono le esigenze occupazionali di cui il mercato abbisogna. Gli studenti, dal canto loro, hanno risposto presente. O per lo meno si sono fatti un’idea di che cosa li attende, fuori dalle porte di Unife. La partecipazione è stata altissima e la soddisfazione la si legge nei sorrisi da una parte e dall’altra degli stand. L’organizzazione è stata curata in particolare da Emiliano Mucchi, docente dell’ateneo. Per molti degli studenti – malgrado i più avviati verso la conclusione del percorso – quello di ieri è stato il primo Career Day.

È il caso di Davide Masiero, al terzo anno di Economia. "Trovo questo evento estremamente interessante e proficuo – dice –. Nonostante io stia completando il primo ciclo di laurea in Economia, il confronto diretto con le imprese apre gli occhi anche per orientarsi sul prossimo ciclo di studi. Quello magistrale". Diciamo pure quello decisivo. L’approccio coglie la direzione che anche la governance dell’ateneo ha voluto dare alla rassegna: incontro e confronto sono le parole d’ordine. Giulia Dosso è iscritta al primo anno di Ingegneria civile. Si guarda attorno e ha l’aria soddisfatta. "L’organizzazione è molto efficace e francamente non mi aspettavo tutta questa adesione – confida –. Per trovare opportunità di lavoro, così come di tirocinio o stage è un’occasione davvero preziosa". Sofia Neri coltiva il sogno di lavorare "in un’azienda del comparto automotive, sul versante design". D’altra parte è iscritta alla facoltà di Design del prodotto industriale, non potrebbe essere altrimenti. "Mi pare che il Career day sia un’occasione importante per un confronto diretto tra studenti, docenti e imprenditori". La rettrice Laura Ramaciotti fa da cicerone alla delegazione istituzionale, composta dal sindaco Alan Fabbri e dall’assessore Andrea Maggi. "Gli studenti stanno realmente comprendendo l’importanza di un’iniziativa come questa – commenta al termine della visita – tant’è che, differentemente dagli anni scorsi, quest’anno ho notato molti studenti non solo degli ultimi anni che approcciano al mondo del lavoro. L’adesione da parte delle imprese è stata altissima, anche da fuori Provincia e questo ci sprona a perseguire i nostri obiettivi, tra cui l’apertura sempre maggiore dell’ateneo verso l’esterno in un’ottica di collaborazione con gli stakeholder e con le aziende".

Soddisfatto anche il sindaco: "Il Career day afferma sempre più e consolida il suo ruolo di prezioso momento di confronto e di incontro tra università, aziende, ordini professionali, di tutti i settori. Un appuntamento che fa scuola a livello nazionale. L’intelligenza italiana e accademica sono al servizio della crescita e qui dimostrano la loro unione e la capacità di collaborare per la formazione mirata e il futuro dei giovani e del Paese. Una risorsa italiana". Ma, più di tutti, sono soddisfatti gli imprenditori. È il caso di Alessandro Verlato e Michele Tedeschi che, da uno spin off di Unife hanno creato una realtà produttiva che opera nel mondo dello sviluppo di software 4.0. "Non ci aspettavamo questo interesse: il Career day è un’esperienza unica".