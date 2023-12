Caregiver e familiari, sostegno e un contributo di oltre 14mila euro

"Ad un tempo caregiver & familiari". È questo il titolo del progetto di prossima partenza realizzato dalla Fondazione Imoletta, volto a proporre iniziative create per far sperimentare spazi di ascolto, sostegno e alleggerimento a genitori e parenti caregiver di persone fragili. A tal proposito a Ferrara è stata costituita una vera e propria rete di associazioni a sostegno di fratelli e sorelle, iniziativa preliminare allo sviluppo della progettualità che muoverà il primo passo martedì dalle 17 alle 19.30 con il convegno ‘Dare voce a fratelli e sorelle delle persone con disabilità’ nella sala incontri della Biblioteca Casa Nicolini (via Romiti 13) con spettacolo teatrale conclusivo (alle 18.30). Il progetto è stato presentato ieri nella sala degli Arazzi del municipio e si pone come obiettivo principale il coinvolgimento e il sostegno dei familiari che si prendono cura di persone fragili (caregiver, quindi), ponendo particolare attenzione – oltre al ruolo dei genitori – a quello dei sibling, cioè dei fratelli e delle sorelle.

Per la realizzazione dell’azione l’assessorato alle Politiche sociali ha erogato un contributo di 14.500 euro nell’ultimo avviso pubblico istituito – su proposta dell’assessore Cristina Coletti – per sostenere la figura del caregiver, che si prende cura volontariamente di un familiare che ha bisogno di assistenza a causa della malattia. "Si tratta di un progetto – commenta Coletti – pensato per i fratelli e le sorelle delle persone con disabilità all’interno del nucleo familiare. È un’idea vincente, in quanto sono proprio loro, considerata l’età, ad avere una prospettiva più lunga a ricoprire il ruolo di caregiver. Il merito di questa azione è di agire sia sull’immediato che in prospettiva futura, garantendo il benessere psicofisico di tutti i membri della famiglia. Grande rilievo va dato anche alla costituzione di una rete fra istituzioni e associazioni, dalla quale nasceranno proposte che consentiranno di sviluppare, in modo sinergico, quel benessere sul territorio. Ringrazio la Fondazione Imoletta per ciò che ha voluto proporre all’interno del secondo bando istituito sulle necessità dei caregiver dall’assessorato alle Politiche sociali".