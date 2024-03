Caregiver, incontri in programma: "Obiettivo, la qualità della vita"

Un programma che mira a creare informazione e approfondire le tematiche legate alla cura della persona fragile. Si chiama ‘We Care’ ed è il progetto promosso da Cidas in partenza da martedì 12 marzo nella Sala Arengo, i municipio. L’iniziativa intende creare momenti formativi e informativi, per consentire ai caregiver di migliorare la capacità assistenziale e innalzare la propria qualità della vita, attraverso un approccio di cura più consapevole.

Il progetto ha ottenuto 15mila euro dall’assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara, somma erogata nell’ambito di un bando dedicato al sostegno della figura del caregiver. Questa fase progettuale prevede 10 incontri, dal 12 marzo al 30 aprile sempre alla Sala Arengo dalle 14.30 alle 16.30, con professionisti multidisciplinari. ‘We Care’ – titolo che gioca fra il diminutivo di caregiver e la forma colloquiale inglese che significa ‘avere cura’ – è stato presentato nella Sala degli Arazzi alla presenza dell’assessore Cristina Coletti, di Sabina Mucchi e Alessia Cobianchi in rappresentanza di Cidas.

"Il caregiver – dichiara l’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti – è una figura cruciale per il sistema assistenziale. In questi anni, anche grazie al sostegno dell’Assessorato alle Politiche sociali che ha promosso due avvisi pubblici per favorire interventi in sostegno a queste persone, la comunità sta riconoscendo sempre di più l’importanza di questo ruolo. Questo progetto dimostra la volontà di Cidas di essere di risposta ai tanti caregiver che risiedono sul nostro territorio, spingendo anche i cittadini a crearsi una consapevolezza riguardo i temi assistenziali più stringenti, che non possono attendere". "La missione di Cidas è essere al servizio della persona", evidenzia la care manager di Cidas Sabina Mucchi.