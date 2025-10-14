Caregiver, ‘libri viventi’. I racconti di chi assiste

I caregiver come ‘libri’ con una storia da raccontare. È questa l’idea a cui di ispira l’iniziativa della ‘Biblioteca vivente dei caregiver familiari’, che sabato dalle 15.30 alle 18.30, sarà ospitata dalla Sala della Musica, in occasione del ‘Counseling Day 2025’. Un’iniziativa dedicata all’ascolto, alla relazione e alla valorizzazione delle storie personali. Un appuntamento, come spiegato dalle counselor professioniste Eleonora Boarini e Cecilia Sorpilli, fondatrici del progetto ‘Voce al Caregiver’, la cui finalità è quella di offrire uno spazio di ascolto autentico, sostegno emotivo e crescita personale a chi si prende cura degli altri, sia in ambito familiare che professionale.

Durante la ‘Biblioteca Vivente’, i caregiver diventeranno ‘libri umani’, condividendo la propria esperienza con i lettori che vorranno ascoltarli in incontri individuali della durata di 30 minuti. L’iniziativa beneficia del patrocinio dell’assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune ed è stata presentata ieri in municipio dall’assessore Cristina Coletti e dalle due promotrici Eleonora Boarini e Cecilia Sorpilli, con Alessandra Caporale, presidente di Assocounseling, promotrice dell’iniziativa nazionale Counseling Day.

"Solamente chi è caregiver sa cosa significhi dedicarsi ogni giorno, in maniera totalizzante, alla cura di un proprio familiare malato – ha dichiarato l’assessore Coletti –. Condividere le proprie storie di vita fa bene a chi le vive e soprattutto è necessario per sensibilizzare anche gli altri cittadini. Per una città attenta e generosa come Ferrara queste occasioni sono preziose, vanno colte e mi auguro sia solamente il primo di altri appuntamenti. Come amministrazione comunale abbiamo da sempre riconosciuto nel caregiver una figura su cui poggia l’intero sistema sociosanitario e abbiamo promosso, insieme alle associazioni del terzo settore, numerosi progetti che potessero dar loro sollievo e soprattutto dar loro merito per quanto fanno".

Una ‘Biblioteca vivente’ che sarà composta da dialoghi profondi, basati sull’empatia, sul rispetto e sulla sospensione del giudizio.

Mario Tosatti