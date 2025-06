"Carenza di personale e stipendi adeguati. Ecco la mia esperienza"

Caro Carlino,

in relazione articolo sulla carenza personale stagione estiva pubblicato il 12 giugno, non era il Reddito di Cittadinanza che teneva i poveri a grattarsi sul divano invece di andare a sudare nelle campagne e nelle cucine! Provino lor signori a proporre stipendi piu decenti per le ore di lavoro che si sobbarca uno stagionale! Io l’ho fatto per anni lo stagionale in ristoranti, bar e alberghi: una media 9/10 ore al giorno ma ai miei tempi e in Romagna gli stipendi erano piu’ che soddisfacenti e noi studenti ci facevano un bel gruzzoletto. Massima solidarietà a quegli imprenditori che si sono dichiarati costretti a fare il cameriere... Che tempi signora Contessa! Grazie,

Roberto Carletti

* * *

IL TIFO SPALLINO

NON È SOLO ’LA CURVA’

Caro Carlino,

mi sembra che i capi ultrá della Curva Ovest, che si considerano evidentemente le vestali del tifo spallino, stiano esagerando. In uno degli ultimi comunicati affermano di voler essere “di sprone e guida” per tutta la città e accusano la stampa di atteggiamento “vergognoso e servile”. Troppo comodo lanciare il sasso e nascondere la mano! Perché non fanno i nomi delle testate a loro dire colpevoli di comportamento codardo? Inoltre è troppo facile firmarsi semplicemente “Curva Ovest”. Ogni circolo, associazione o comitato ha uno o più responsabili che mostrano la faccia o almeno fanno conoscere il proprio nome. I nomi dei capi ultrà della Curva Ovest, invece, sono noti soltanto agli iniziati. Un po’ di trasparenza in più non guasterebbe. Vorrei infine fare presente che la Curva Ovest non è l’unica depositaria del tifo biancoazzurro, che ha una lunga storia nata ben prima che la Ovest si organizzasse (ricordate lo Zaganel, tanto per fare un esempio?). Il 17 maggio, infine, dopo Spal-Milan Futuro, si è consumata una frattura - notata da pochi ma a mio avviso molto significativa - fra la Curva Ovest e il resto dello stadio, che ha applaudito convintamente la squadra dopo la bella prestazione (finalmente!) vista sul campo. Nonostante che Molina si fosse presentato davanti ai “curvaioli” della Ovest, questi ultimi - a differenza degli altri settori dello stadio - hanno mantenuto uno sprezzante silenzio srotolando poi uno striscione recante la scritta “Sparite!”. In conclusione, i ragazzi della Ovest cerchino con più umiltà di sostenere la Spal in questo difficile momento evitando di dividere ancora la città con pesanti accuse alle istituzioni e alla stampa.

Luciano Gatti