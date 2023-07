"Carenze di organico e contratto scaduto"

Carenza di organico, lavoro straordinario, contratto scaduto e stipendi fermi. Queste alcune delle motivazioni che nella mattinata di ieri hanno portato i rappresentanti del Silp, sindacato delle organizzazioni di polizia a protestare davanti alla Prefettura di Ferrara, come accaduto in tutta Italia. Alcuni delegati, tra cui Enrico Vicenzi del Silp e Fabrizio Tassinati della segreteria confederale di Cgil, sono quindi stati accolti dal vicario del prefetto.

"Abbiamo trasmesso le nostre preoccupazioni – spiega Vicenzi al Carlino - e il rappresentante del governo sul territorio ha garantito che le nostre rivendicazioni saranno inviate al dipartimento di pubblica sicurezza e al gabinetto del Ministro dell’Interno". Ad appoggiare le rivendicazioni di Silp è anche la Cgil "Dobbiamo porre l’attenzione massima al servizio che la polizia dovrebbe dare sul territorio – così Tassinati -, che invece è messo sempre più in difficoltà per la mancanza di investimenti". La carenza di organico, diecimila in tutta Italia, crea un problema di sicurezza per aree urbane che restano sguarnite, uffici ridotti a pochi dipendenti, a volte solo due, e questo porta a condizioni di lavoro sempre più stressanti per le forze dell’ordine, fino al riesplodere del fenomeno suicidario, con dieci casi tra i poliziotti sui 23 registrati da inizio anno tra tutto il personale in divisa nel nostro Paese.

A tutto questo si aggiungono il contratto scaduto, gli stipendi fermi al 2021 e il tema delle pensioni e della previdenza complementare e dedicata, che viene ignorato. Definita "elemosina" l’emolumento accessorio una tantum per il solo 2023, che dovrebbe compensare il mancato contratto: sono infatti 24 euro lordi mensili per un agente.

In città vi sono poi delle peculiarità: mancano 36 ispettori, ci sono problematiche in quasi tutti gli uffici della Questura "all’ufficio volanti esce a volte una sola volante per turno – illustra sempre Vicenzi – il rilascio di licenze avviene in tempi sempre più ampi, all’ufficio immigrazione i problemi sul rilascio dei permessi di soggiorno hanno ricadute sociali importanti sia sulle persone che non hanno questo documento che per le aziende che non possono assumerle regolarmente. A Ferrara – conclude l’esponente sindacale del SDilp – siamo poi ospitati in strutture vecchie che non garantiscono più il benessere del personale, sul territorio provinciale esce una sola pattuglia, in determinati quadranti le pattuglie mancano proprio".

Lucia Bianchini