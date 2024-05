Careseekers, in cerca di cura. Si parla di incontri, visioni e utopie

Un film per raccontare la cura all’Ex Refettorio del Chiostro di San Paolo. Domani, i protagonisti di “Careseekers – in cerca di cura” si raccontano a Ferrara. Oltre ai restauri della Cineteca di Bologna, Arci Ferrara prosegue la programmazione del Cinema Boldini, e lo fa con una serie di appuntamenti speciali e rassegne dedicate.

Il primo appuntamento sarà domani, alle 17, con la proiezione di Careseekers – in cerca di Cura, regia di Teresa Sala e Tiziana Francesca Vaccaro; un documentario on the road alla ricerca della Cura: incontri, visioni e utopie di chi ha bisogno di cura e di chi con la cura ci lavora. La proiezione, organizzata in collaborazione con Spi Cgil Ferrara, si terrà alla presenza in Sala Estense dei due protagonisti del film: Vanni e Natalia; modererà l’incontro Sofia Gualandi, dottoranda in Diritto dell’Unione Europea e Ordinamenti Nazionali presso l’Università di Ferrara. CareSeekers - in cerca di cura nasce a seguito del progetto Sindrome Italia, attorno cui Tiziana Francesca Vaccaro ha realizzato lo spettacolo teatrale omonimo e il graphic novel, insieme all’illustratrice e fumettista Elena Mistrello. Con il termine Sindrome Italia si definisce quel "complesso di malattie mentali invalidanti, con ideazione persecutoria, di maltrattamenti e ossessioni ricollegabili alle attività lavorative di cura svolte in Italia”, fenomeno oggi più comunemente riconosciuto come “malattia delle badanti”. Il progetto, nelle due versioni di teatro e fumetto, ha avuto diverso seguito di pubblico e critica, ricevendo premi e riconoscimenti nazionali.