"Cari studenti, vivete l’attesa intensamente"

Alan

Fabbri *

Carissime

studentesse, carissimi studenti, per 1854 di voi è arrivato il momento degli esami di maturità, esami che proprio in questo 2023 compiono i cento anni di vita. Posso immaginare che la tensione sia tanta, qualcuno di voi forse non ha dormito. Ma è giusto che sappiate che quella che state vivendo è una tappa di vita fondamentale. Ciò che oggi non vi risparmia ‘ansie’, domani sarà ricordato con affetto e, forse, con un pizzico di nostalgia. Siate tranquilli, consapevoli delle vostre capacità, sicuri delle vostre conoscenze. E pensate che questa fase sarà per voi l’avvio di un nuovo inizio che vi proietterà nei nuovi studi, nella professione, nella costruzione di un vostro percorso autonomo. Il consiglio che sento di darvi è di guardare a questo momento come a una porta che si apre su un nuovo mondo, che starà a voi esplorare. Siete protagonisti di un passaggio di cambiamento che porta con sé aspettative e opportunità. Vivete l’attesa, vivetela intensamente, sarà per voi il trampolino di lancio della vostra crescita. Il mio più sincero e affettuoso in bocca al lupo. Godete di ogni singola emozione che arriverà da questi giorni, le conserverete nel cuore e nella mente sempre con gioia, ne sono sicuro.

Un abbraccio.

* sindaco di Ferrara