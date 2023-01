Carife, archiviato il faldone Grassano

Sull’inchiesta relativa al fallimento della Cassa di risparmio di Ferrara, avvenuto nel 2016, chiuso un altro piccolo capitolo: la procura di Ferrara ha chiesto e ottenuto l’archiviazione, dopo quasi 8 anni di indagini, di Giuseppe Grassano, 83 anni, uomo di banche e consulente di Banca Italia. Fu scelto nel 2009 come guida di Carife su mandato di Banca Italia per tentare di far ripartire la Carife dopo la gestione di Gennaro Murolo, suo predecessore allontanato dal presidente di allora, Alfredo Santini, per il grande buco della vicenda Siano a Milano che inghiottì 150 milioni di euro. Grassano come direttore generale restò a Ferrara solo per un anno - dall’ottobre 2009 al settembre 2010 - ma era indicato come uno dei corresponsabili, dopo Murolo e con tutti gli altri dirigenti Carife del crac.