Carife bis, ultimo atto La Cgil: "Il processo? Come un Truman show senza alcun colpevole"

La richiesta di archiviazione, depositata dalla Procura per i vertici della banca nell’ambito del crac Carife continua a far discutere. Dopo gli interventi del presidente della Fondazione Riccardo Maiarelli e del senatore di Fd’I Alberto Balboni, ospitati nei giorni sul Carlino, e la riflessione del responsabile della redazione, Cristiano Bendin, sulle responsabilità è la Cgil a dire la sua. E, ovviamente, lo fa dalla prospettiva dei lavoratori Carife "ancora ingiustamente colpevolizzati" e sul fatto – oggettivo – che l’azzeramento della banca abbia tracciato un solco profondissimo nel nostro territorio. "I nostri ricordi – scrivono dalla segreteria confederale della Cgil e da Fisac (la sezione dei bancari) - devono fare i conti con una richiesta di archiviazione per il reato di bancarotta. Che peraltro chiude un cerchio di sentenze sostanzialmente tutte innocentiste, o per reati nel frattempo caduti in prescrizione. Richiesta, quest’ultima, fatta dai pubblici ministeri stessi: i rappresentati della pubblica accusa affermano che non ci sono elementi per configurare il reato. Quindi per anni, al tribunale di Ferrara e delle Imprese di Bologna, alle mega adunate di imputati, avvocati e parti lese al centro sociale Quadrifoglio e nelle migliaia di pagine di indagine, si è girato un Truman Show senza colpevoli".

E adesso? La domanda è ricorrente. "Adesso – si legge nella nota del sindacato - probabilmente i vertici usciranno penalmente puliti da questa triste vicenda. Come al solito rimarranno soli sicuramente i risparmiatori traditi, ma anche i lavoratori e le lavoratrici della banca che sono spesso stati insultati, vilipesi, minacciati".

Per questi ultimi, si chiedono, "come la mettiamo con lo stigma che si portano dietro da anni per responsabilità dei loro vertici e di qualche megafono o rappresentante del "risparmio tradito" (non tutti) che non ha saputo esercitare l’arte della distinzione? In questo strano paese non ce la si prende mai con chi sta sopra, ma con chi sta sotto e lavora". E pensare, riflettono i sindacalisti, "che un’alleanza tra bancari e risparmiatori sarebbe stata e sarà sempre fondamentale: perché il futuro presenta insidie per il risparmio (e il credito) che non sono meno gravi di quelle del passato. Sarebbe utile una bella discussione pubblica su questo tema".

Scavando nei ricordi gli esponenti della Cgil ripercorrono i momenti concitati (e solitari) della trattativa sindacale. "Ricordiamo – spiegano - la trattativa sindacale per essere accolti tra le braccia di un salvatore, condotta in un clima di tesa solitudine: i lavoratori erano percepiti come complici del misfatto. Ricordiamo i messaggi che l’ineffabile presidente delle quattro banche "risolute" (Carife, Etruria, Marche, Chieti) faceva arrivare sul tavolo sindacale che pretendeva di avere ancora una dignità: se non firmate per favorire l’uscita della metà dei dipendenti, la colpa del fallimento sarà vostra. Noi ricordiamo tutto".

Anche la città ricorda tutto. Quel fatidico 22 novembre 2015 che "decretò la chiusura delle saracinesche della vecchia Carife – scrivono dalla Cgil - e l’apertura il giorno dopo con valore di azioni e obbligazioni subordinate azzerato, dalla sera alla mattina". "Migliaia di aziende, di famiglie, di persone del territorio i cui risparmi scomparvero per decreto – scandiscono i sindacalisti amaramente - . Speculatori, del resto… chi è causa del suo mal pianga sé stesso, come lasciò intendere un economista punta di diamante governativo. Un vecchio comico francese diceva: ’il governo si occupa del lavoro; il primo ministro si occupa personalmente del lavoro… soprattutto del suo’. Carife e il territorio economico di Ferrara fu abbandonato al suo destino, sicuramente ancora più fragile e debole (una banca territoriale rappresenta tutta una comunità economica e sociale)". Una debolezza che, ancora oggi, purtroppo, perdura.

Federico Di Bisceglie