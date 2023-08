Carife bis, ultimo atto "Ora sono più chiare le responsabilità di Renzi e Bankitalia"

"Io non ho mai cambiato opinione e il tempo, che è galantuomo, ci sta restituendo un quadro più chiaro sulle responsabilità, che sono politiche". Riccardo Maiarelli, presidente della Fondazione Estense, non ha mai nascosto il proprio pensiero sulle ragioni che hanno determinato la fine della Carife. E dopo la richiesta di archiviazione, avanzata dalla Procura di Ferrara nei confronti dei nove indagati nell’ambito dell’inchiesta bis sulla mala gestione, le convinzioni sostenute allora, nel pieno del commissariamento e della polemica politica, riemergono in lui con forza.

"Come detto correttamente dall’Associazione ’Amici della Carife’ – spiega Maiarelli che, negli anni della bufera, da presidente della defunta Fondazione Carife, cercò di salvare il salvabile - nel 2013 la banca chiuse il bilancio con 350 milioni di euro di patrimonio, poi subì un lungo commissariamento ad opera della Banca d’Italia e il 30 luglio del 2015 l’assemblea dei soci approvò un aumento di capitale con l’intervento del fondo interbancario. Mi pare evidente – continua – che l’effetto del commissariamento sia stato il depauperamento di quei 350 milioni: poi l’atteggiamento di Bankitalia, il governo Renzi e le nuove regole della Bce fecero il resto...".

Tornando alla richiesta di archiviazione, depositata dai pm Barbara Cavallo e Stefano Longhi e controfirmata dal procuratore capo Andrea Garau, ora sulla scrivania del giudice per le indagini preliminari che dovrà valutarla, Maiarelli afferma: "Alla luce di questo ultimo passaggio, appare chiaro che le responsabilità della fine della banca sono tutte politiche. Quello che non è chiaro, invece, è quale meccanismo risarcitorio ha messo in atto la politica". In che senso? "Quello che è stato tolto a questa città con la fine della banca è un valore incredibile – chiarisce –; Carife era un punto di riferimento per le nostre attività economiche, per non parlare delle attività erogative della Fondazione. E quello che è successo ha reso ancora più debole un territorio come il nostro, che già soffriva". Maiarelli ricorda che la sola Fondazione Carife erogava tra i 6 e gli 8 otto milioni di euro a favore del territorio, per non parlare del valore aggiunto dato da una banca effettivamente del territorio, come la vecchia Cassa di Risparmio.

"Siamo deboli – sottolinea Maiarelli – e lo saremo sempre di più se la politica non riuscirà in qualche modo a riequilibrare la situazione consentendoci di recuperare forza. Ad esempio: sono trent’anni che spettiamo la Cispadana, asse di sviluppo alternativo alla via Emilia. Che cosa ne sarà di Ferrara? È un interrogativo che pongo alla politica di oggi! Qualcuno ha evidentemente dimenticato – insiste Maiarelli – che tutto quello che c’era apparteneva al tessuto ferrarese e che la risoluzione della banca, fatta in quel modo, ha sottratto risorse e ricchezza senza che nessuno pensasse a una sorta di risarcimento per quanto patito. Ci stanno restituendo la verità, bene. Vorremmo anche capire come possiamo pensare di costruire un futuro per Ferrara e che cosa intenda fare la politica, visto che è la responsabilità di tutto".

Nessuna responsabilità, nessun errore, dunque, degli ex amministratori della ex Carife?

"Mi pare chiaro, anche alla luce di questa richiesta della Procura – risponde il numero uno della Fondazione Estense – che non avevamo mandato persone scriteriate a governare la banca. Vedremo cosa deciderà il giudice ma mi sembra che sia stata restituita credibilità a chi ha amministrato Carife, almeno sotto il punto di vista della rispettabilità e del rigore".

Cristiano Bendin