Carife, gli azzerati a Montecitorio "In mille ancora senza indennizzi"

Risparmiatori che non hanno ancora visto un centesimo e 500 milioni di indennizzi ancora da definire. Sono i due principali nodi da sciogliere a otto anni dall’azzeramento di Carife. Tematiche sollevate dai rappresentanti dei risparmiatori Milena Zaggia (Movimento Risparmiatori Traditi), Marco Cappellari e Mirko Tarroni (Amici della Carife) durante l’incontro a Montecitorio con il deputato leghista Davide Bergamini. "Sono tre mesi che sollecitiamo la politica a occuparsi degli azzerati – afferma Cappellari –. Ci sono mille ex risparmiatori ferraresi che ancora non hanno ancora ricevuto l’indennizzo dal Consap. È una questione che va affrontata". Il secondo punto, secondo l’esponente degli Amici della Carife, sono i circa 500 milioni di dotazioni che rimarranno una volta che tutti saranno indennizzati. "È una cifra importante, che non va a vantagio dei soli ferraresi – puntualizza –. Vorremmo che la politica se ne facesse carico". Il ragionamento si sofferma poi su un ulteriore aspetto. "Lo scellerato decreto che mise in ginocchio Carife – conclude –, azzerò azionisti e obbligazionisti, ma lasciò i debiti. Chi aveva un mutuo o un finanziamento doveva continuare a versare le rate. E ora c’è gente che viene perseguitata da una società di recupero crediti. È l’onda lunga di una vicenda molto dolorosa".

"È stato un piacere poter affrontare la questione con i diretti interessati e sviluppare un clima di collaborazione e un percorso che mi consentirà di farmi portavoce delle istanze dei ferraresi che sono in attesa di risposte concrete al fine di recepire l’indennizzo che gli spetta – è il commento di Bergamini –. Lavoriamo per ottenere un riscontro da parte del ministero delle Finanze".

