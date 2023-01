Carife, la sentenza è definitiva Prosciolto l’ex presidente Lenzi

Il 22 settembre la corte di Cassazione ha reso definitiva la sentenza sull’aumento di capitale di Carife, operazione ritenuta dagli inquirenti il prologo del crac della banca estense. È rimasta in piedi soltanto la condanna per l’ex direttore generale Daniele Forin. La sentenza d’Appello che condannava l’ex presidente Sergio Lenzi (un anno e nove mesi) è stata invece annullata senza rinvio per l’avvenuta prescrizione dei capi di imputazione. Lenzi è stato quindi prosciolto. Gli ermellini non hanno accolto il ricorso di Forin, per il quale è rimasta quindi la condanna a un anno e nove mesi (pena sospesa).