Carife, l’ora delle responsabilità "Così scelte politiche frettolose hanno vaporizzato i risparmi"

di Ettore Bellettato *

Le osservazioni da svolte da Cristiano Bendin nel commento a sua firma di domenica scorsa sono frutto di una attenta e puntuale analisi sull’oblio di Carife e sul declino della Fondazione, basate su dati oggettivi e incontrovertibili. Mi riferisco a sentenze definitive prima e richieste di archiviazione poi, avanzate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara nell’inchiesta Carife Bis (relativa alla mala gestio di Carife), nonché ai dati di bilancio.

Parlo di una Banca e di una Fondazione che hanno sostenuto per decenni il territorio, condannate all’estinzione, indotta da scelte politiche tanto frettolose quanto inadeguate, che hanno vaporizzato in un giorno risparmi e capitali, impoverendo così un territorio già fragile. Che le responsabilità non fossero da suddividersi indistintamente solo fra gli indagati, peraltro quasi tutti assolti, è stato chiaro fin dal principio, ed infatti le osservazioni lette sul Carlino sono sempre state coerenti, coraggiose, spesso dissonanti dal giustizialismo diffuso e semplicistico di alcuni giornali. Il perimetro della responsabilità penale degli indagati è risultato chiaro anche all’allora sindaco, che ha deciso di non costituirsi parte civile; correttamente ritengo, visto l’esito del processo principale e la richiesta di archiviazione nel processo Carife bis. Anche altri osservatori interessati avevano chiara questa visione ed hanno optato per non appesantire il processo penale onde evitare il rischio prescrizioni; che poi sono invece maturate a causa del massiccio ricorso al processo penale da parte di azionisti e associazioni, che avrebbero potuto attendere l’esito del processo, senza appesantirlo, agendo civilmente al di fuori dello stesso.

Un dato deve fare riflettere; prima del commissariamento Carife aveva un capitale di 350 milioni di euro, azzerato dopo l’intervento commissariale di Bankitalia, come lucidamente esposto dal Presidente della Fondazione Estense, Riccardo Maiarelli.

E’ necessario fare chiarezza individuando e delimitando le responsabilità politiche e gestionali del governo di allora, che ha frettolosamente anticipato la norma sul bail in, di Bankitalia per l’improvvido e disastroso commissariamento, nonché le scelte strategiche sbagliate di alcuni passati consigli di amministrazione. Ma oggi, alla luce delle sentenze definitive emesse nel processo principale e delle richieste di archiviazione proposte nel processo Carife Bis, chi riabiliterà l’immagine, la dignità e l’onore di chi ha guidato, nell’ultimo periodo Carife (e mi riferisco all’allora Presidente Sergio Lenzi e la sua squadra di lavoro) che si sono trovati ad operare in una situazione di dissesto finanziario causato da scelte ed operazioni alle quali erano estranei, avendo nel contempo contro il governo del tempo e Bankitalia? Chi pagherà per le responsabilità di chi ha portato la Banca al tracollo, ora acclarate? E chi riabiliterà l’immagine di chi si è solamente trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato e nonostante ciò, ha profuso coraggiosamente tutte le proprie energie per trovare soluzioni?

* imprenditore

ed ex presidente

della Fondazione Navarra