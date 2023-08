Carife, politica e responsabilità Balboni: "Territorio da risarcire con la Porto Garibaldi-Reggiolo"

"Sono d’accordo con l’analisi di Riccardo Maiarelli ma non si generalizzi: visto che si parla di errori della politica, va detto a chiare lettere che a commetterli fu il governo Renzi, allora numero uno del Pd". Alberto Balboni, senatore di Fd’I, politico di lungo corso e presidente della commissione affari costituzionali risponde al J’accuse del presidente della Fondazione Estense che, dopo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura per i nove imputati nell’inchiesta bis - quella sulla mala gestione - aveva sentenziato sul Carlino: "A questo punto è chiaro che le responsabilità della fine di Carife sono politiche".

"Visto che anch’io appartengo alla politica – interviene Balboni – mi sembra sbagliato generalizzare ma è vero, ci sono stati errori gravissimi perché la decisione del governo Renzi di commissariare la banca anticipando una norma non ancora in vigore, cioè quella sul bail in, fu sbagliata, come certificò anche la corte di giustizia europea. Il fondo interbancario era infatti pronto a intervenire per salvare Carife, che per questo non andava messa nel mucchio delle altre banche. L’avrebbe salvata con fondi non pubblici – puntualizza il parlamentare – ma appartenenti al sistema bancario privato e destinati alle banche momentaneamente in difficoltà. Invece il governo Renzi, che fu più realista del re, bloccò tutto". Ma le responsabilità furono solamente politiche?

"Avrei qualche dubbio – risponde Balboni – sull’assoluzione generale di tutta la classe dirigente Carife. Ingiusto e ingeneroso gettare la croce sulla governance dell’ultimissimo periodo, in particolare su Sergio Lenzi (ex presidente, ndr), persona onesta e che fece di tutto per salvare la banca, ma quella precedente alla sua fece errori gravissimi. Tra questi, aver tentato un salto a livello nazionale più lungo della gamba, che comportò costi spropositati e che nulla aveva a che vedere con la vocazione territoriale della nostra banca". In realtà era il sistema bancario che spingeva per aggregazioni e fusioni...

"Sì – riflette il senatore – ma ritenni allora, e lo penso anche ora, che Carife non dovesse ingrandirsi a dismisura finanziando operazioni lontane da Ferrara, dove c’era poca conoscenza del tessuto economico. Così facendo, venne snaturata la vocazione territoriale dell’istituto locale e, invece di ragionare di aggregazioni, abbiamo voluto essere noi gli aggregatori, un passo evidentemente più lungo della gamba". Sul disinteresse della politica, Balboni ha qualcosa da ridire: "Non è vero che c’è stato generale disinteresse. Sono infatti stati impegnati 1.5 miliardi di euro per ristorare gli obbligazionisti. Ache questo governo, con il ’milleproroghe’ e decreti omibus, ha ampliato i termini per completare le procedure di verifica e ha aumentato dal 30 al 40 per cento la percentuale destinata agli azionisti".

C’è poi il tema, sollevato da Maiarelli, del grande "buco nero" provocato dalla fine della Carife nel tessuto economico e sociale ferrarese: "Un grande buco nero – afferma – per migliaia di ferraresi, che hanno visto compromessi i loro risparmi, e in termini di competitività del territorio e delle nostre imprese. E questo è un danno che non si rimarginerà più perché più impoverisci un territorio meno questo ha capacità di reazione e di creare valore aggiunto". Non a caso il numero uno della Fondazione Estense aveva parlato al Carlino di una sorta di "risarcimento" per il territorio.

"Giusto – riflette il senatore Fd’I – per cui il governo deve avere un occhio di riguardo per un territorio debole. Ecco perché torno su un ragionamento che faccio da anni, quasi inascoltato, ma che stavolta potrebbe concretizzarsi grazie alla sinergia con il viceministro Bignami: per risolvere l’isolamento infrastrutturale di Ferrara, che è il vero vulnus, più che di Cispadana parlerei di autostrada Porto Garibaldi-Reggiolo, che si potrebbe collegare all’Autobrennero. Il governo ci sta lavorando, c’è un piano di fattibilità ma la Regione, lo Stato e la società autostradale ci devono mettere più soldi. Poi c’è la terza corsia della A13 – conclude Balboni – e serve una ferrovia che colleghi Ferrara con Ravenna attraverso Porto Garibaldi per intercettare l’enorme espansione del porto di Ravenna.

Il mio impegno è massimo".

c. b.