Carife poteva essere salvata: "Le responsabilità? Abitano più in Italia che in Europa. Il rapporto clienti-dipendenti"

FERRARA

La vicenda Carife ha evidenziato quanto sia importante una banca territoriale e quanto una sua crisi si trasmetta a tutto un tessuto economico e sociale. Pensate che fosse possibile evitare quel drammatico esito, e cosa si sarebbe dovuto fare?

"Era possibile evitarlo o gestirlo meglio. E’ stato fatto per altre realtà analoghe, come Caricesena, alcune settimane dopo. Bastava aspettare la creazione dello schema di intervento volontario del Fondo Interbancario per evitare censure dall’Europa, la commissaria Vestager lo aveva pure scritto. Ma con Carife fu fatto tutto quello che in una banca non bisogna fare, sia nella gestione ordinaria, sia nella gestione commissariale. Ne hanno fatto le spese banca, provincia, risparmiatori e lavoratori".

Una banca locale, che comunque presenta commistioni tra decisori e beneficiari delle decisioni ma ha il vantaggio di non prestare altrove il denaro raccolto nel territorio, ha ancora senso nella realtà attuale che spinge, anche normativamente, verso sempre maggiori aggregazioni? In tal senso le BCC possono avere un ruolo sempre maggiore?

"In termini industriali e finanziari non siamo né la Germania nè la Francia. Siamo un paese in cui le PMI e le aziende agricole o artigiane hanno bisogno di una banca vicina. Poi una banca locale deve evitare di fare cose fuori dalla sua portata. Ma crediamo che, se da una parte il mercato va effettivamente sempre di più verso le grandi aggregazioni bancarie, d’altra parte imprese e risparmiatori hanno bisogno di banche vicine e non scollegate dal territorio. E la politica deve supportare questa dinamica, evitando la desertificazione bancaria e tutelando anche le Bcc".

I bancari sono tra i lavoratori maggiormente affetti da stress lavoro-correlato, fra continue pressioni commerciali e obiettivi talvolta irrealizzabili, tanto che numerose indagini li collocano in cima alla inquietante lista dei consumatori di psicofarmaci. Vendere prodotti finanziari ed assicurativi è soggetto a regole, ma non sono previste sanzioni per le vendite sotto pressione, se non quando violano le regole della concorrenza. Occorre introdurre misure sanzionatorie ulteriori e, se sì, di che tipo?

"Le sanzioni devono essere precedute da una codifica accurata delle condotte vessatorie poste in essere dalle banche. Un esempio: comparare pubblicamente i risultati quantitativi tra filiali o fra colleghi dovrebbe essere vietato, anche se non volano insulti o umiliazioni, perché l’obbligazione di un lavoratore bancario è di mezzi, non di risultato. Invece queste prassi mirano a convincerlo del contrario: ovvero che se non vende almeno un tot di prodotti non sa fare il suo lavoro, aumentando il rischio di vendere male un fondo, un’azione o un prodotto di bancassicurazione. E’ una grave stortura che incide negativamente sulla qualità del risparmio. Le sanzioni dovrebbero colpire le aziende proporzionalmente alla gravità delle condotte abusive, e al profitto indebitamente ricavatone. Inoltre queste sanzioni, per essere davvero deterrenti, dovrebbero incidere anche sull’immagine dell’Istituto di credito. Molte banche fanno bilanci sociali bellissimi o si fregiano di essere “le migliori aziende in cui lavorare”. Ecco: le sanzioni per condotte scorrette dovrebbero concorrere a determinare certi titoli di merito".

Gli stakeholders di una banca sono, tradizionalmente, azionisti, clienti e dipendenti. Clienti e lavoratori hanno obbiettivi però legati alla durata mentre per gli azionisti il discorso può essere di breve termine. Il bilanciamento tra questi tre principali portatori di interessi è corretto o dovrebbe essere migliorato? E se sì, come?

"Se mettiamo sul piatto sinistro della bilancia il peso di clienti e dipendenti insieme, e sul piatto di destra il peso degli azionisti, la bilancia pende a destra. Questo squilibrio però rischia di far danni sia ai clienti che ai dipendenti. Forse anche perché non si sono mai alleati. Anzi: spesso i clienti se la prendono con lo sportellista o illa consulente da banco, come fossero loro il suo nemico. Una saldatura tra clienti e dipendenti sarebbe necessaria per ribilanciare i pesi, cercando di far passare un’idea di banca che guadagna il giusto senza mungere i clienti e spremere i dipendenti".

Una banca vende prodotti finanziari, ma soprattutto vende fiducia. Il rapporto di fiducia si crea conoscendosi meglio. Non pensate che le banche e le istituzioni dovrebbero migliorare la conoscenza della cultura finanziaria e creditizia a beneficio dei clienti?

"Dipende da che cosa persegue un’azienda come interesse primario: se è il profitto di breve periodo, le conviene mantenere una media ignoranza non solo nella clientela, ma anche nei dipendenti. Le istituzioni non dovrebbero avere lo stesso interesse primario di un’impresa. Però se le norme (es. le disposizioni Mifid) sono scritte in maniera tale che nessun cliente le leggerà mai, forse servono a tutelare la banca ma di certo non il cliente. Norme più snelle favorirebbero la crescita della cultura finanziaria. Inoltre la formazione in banca si fa spesso on line, fra un cliente e l’altro. In passato le grandi banche italiane erano leader indiscusse per la formazione".

Vestager, commissario europeo alla Concorrenza anche durante la crisi Carife, potrebbe essere chiamata a guidare la Bei. Questa ipotesi ha provocato la reazione stizzita del presidente di Abi Patuelli . Cosa pensa della figura di Vestager e del ruolo che ebbe in quella fase?

"Limitandoci a Ferrara, ci sono stati esponenti nostrani che hanno avuto interesse a scaricare su Vestager responsabilità che, per quanto concerne Carife, forse sono più imputabili a loro che a lei. Ricordiamo che il 19 novembre 2015 Vestager scrisse al Ministero dell’Economia che se il FITD fosse intervenuto con uno schema volontario, nulla ostava. Il 22 novembre il Governo sottopose a risoluzione Carife (la più danneggiata delle 4 banche, perché commissariata dal maggio 2013). Il 26 novembre il FITD deliberò lo Schema Volontario di Intervento – che infatti verrà utilizzato alcune settimane dopo per Caricesena, Rimini, San Miniato, e più di recente per Carige. Le date sono importanti. Le responsabilità per la dissoluzione di Carife probabilmente abitano più in Italia che in Europa".