"Carissima ex scuola Costano troppo i lavori"

Trecentomila euro in più, su oltre due milioni e 300 mila euro già ottenuti dal comune di Vigarano Mainarda, dai fondi del Pnrr tramite la Regione, per riconvertire un immobile ad uso scolastico in alloggi di edilizia residenziale pubblica. Agnese de Michele della lista civica ‘Costruiamo il futuro con te’ non ci sta. "Dopo la decisione, presa dall’attuale maggioranza del comune di Vigarano, circa la conversione della ex scuola elementare Alda Costa in alloggi ACER – premette - apprendiamo con preoccupazione, dell’aumento di spesa previsto di circa 300 mila euro". L’opposizione aveva già contestato più volte la decisione della maggioranza, sia in sede di consiglio comunale sia in altre iniziative ad hoc, ritenendo eccessivo il costo, di 300 mila euro, per ogni singolo appartamento. Dai banchi dell’opposizione, con assemblee pubbliche e partecipate, avevamo contrastato il progetto.

"Uno spreco immane – aveva spiegato l’opposizione - in relazione alla tipologia di alloggi. Favorirebbe esclusivamente una categoria di nuclei familiari estremamente esigua"- Agnese De Michele non ha dubbi: "Ho sempre sostenuto, sin dalla campagna elettorale, che bisognava dare all’edificio una finalità socio sanitaria – tuona - per far fronte alle esigenze dell’intera comunità. Proprio perché la sede attuale degli ambulatori, in via Argine Reno, è insufficiente". Proprio qui infatti, ci sono gli ambulatori tre medici di base, la sede di Avis e il Centro prelievi. Per la lista civica ‘Costruiamo il futuro con te’ non basta: "In uno spazio piccolo – spiega la De Michele - convivono diverse realtà a livello sanitario e questo, soprattutto con la pandemia ha creato grossi disagi. Abbiamo imparato, soprattutto con il Covid a ragionare in termini di maggiore sicurezza". Per la lista d’opposizione le ex scuole elementari di Vigarano, potrebbero essere una soluzione. "Purtroppo – spiega la De Michele - è mancata, sin dall’inizio, la condivisione del progetto non solo con i gruppi di opposizione ma anche con la cittadinanza, mentre credo sarebbe stato opportuno discuterne con i capigruppo e tutto il consiglio comunale". La riflessione è un attacco politico: "Ora i costi già eccessivi lievitano – sottolinea la De Michele -. e il sindaco spera in un ribasso d’asta. Ma le famiglie bisognose non possono aspettare il 2026 e di questo passo non vorremmo che, anche i tempi di consegna, si dilatassero come la spesa". La contrarietà al progetto è chiara da tempo ed è forte: "Impegnare i fondi del PNRR per appartamenti di circa 70 metri quadri al costo di circa 300 mila euro l’uno – dice la De Michele - ci sembrava un’enormità".

Claudia Fortini