Carità in campo con Fabbri: "Civica, sarà un exploit"

"Dalla lista civica del sindaco Fabbri mi aspetto un risultato ottimo. Superiore a quello dei partiti: è la forza della trasversalità". A parlare al Carlino, ufficializzando la sua candidatura alle amministrative nella formazione civica che vedrà come capofila il primo cittadino uscente, Alan Fabbri, è Francesco Carità attuale capogruppo di Ferrara Cambia.

Lei è capogruppo in Consiglio e nel 2019 ebbe un risultato considerevole in termini di preferenze. Come si immagina nel suo nuovo ruolo di candidato civico?

"Ho chiesto al sindaco di avere un ruolo molto operativo all’interno della lista. Non so ancora se ci sarà un comitato elettorale, ma sicuramente darò il mio contributo anche sul versante delle questioni tecniche e burocratiche".

Qual’è la sua reale ambizione?

"Non mi piace parlare di poltrone e soprattutto non penso che alle persone interessi. Tuttavia, mi aspetto che l’esperienza maturata in questi anni possa essere in qualche modo valorizzata. Personalmente proseguirò nel mio impegno civico che mi ha permesso, in questi anni, di entrare in contatto con tantissime persone a cui ho cercato di dare risposte per quelle che sono state le tematiche sulle quali sono stato interpellato. Ed è questa la forza dell’esperienza politica civica, a mio modo di vedere. Soprattutto perché sono slegato dalle dinamiche partitiche e posso rivolgermi a un potenziale elettorato molto ampio".

In questi anni lei, in più occasioni, si è scontrato con alcuni esponenti dell’opposizione in Consiglio Comunale. Che campagna elettorale si aspetta dai suoi competitor?

"Ci sono stati dei confronti dialettici, che tuttavia non hanno mai oltrepassato i confini del rispetto reciproco. Anzi, posso dire con una punta di orgoglio che con alcuni esponenti della minoranza ho instaurato un buon rapporto anche personale. Per cui mi aspetto una campagna elettorale sui contenuti, che del resto saranno il nostro forte. Mi rifiuto di immaginare una campagna elettorale caratterizzata da scontri su questioni personali e bassezze. Mi sottraggo alla logica dello scontro. Penso piuttosto a un confronto sui temi che interessano ai cittadini".

Come vede l’apporto dei civici nel centrodestra e come immagina i nuovi rapporti di forza all’interno della coalizione?

"È inutile fare ragionamenti sui territori prendendo in considerazione le dinamiche nazionali. Alle amministrative la differenza la fanno le persone. Per cui saranno i cittadini a stabilire quali saranno i rapporti di forza all’interno della coalizione di centrodestra in caso di vittorie. L’apporto dei civici sarà fondamentale. Torno a dire che mi aspetto un ottimo risultato di questa lista. Superiore a quello dei partiti".