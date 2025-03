Carla Rizzati festeggia i 102 anni. Un mazzo di fiori dal sindaco

E’ certamente una delle nonnine più longeve della provincia di Ferrara Carla Rizzati, coi suoi 102 anni, e per questo ha ricevuto uno speciale compleanno a "Casa Alma", residenza per anziani di Codigoro. Un festeggiamento circondata dall’affetto del nipote Roberto e di tutti gli ospiti di Casa Alma, Carla, nativa di Migliarino, tra sorrisi e battute ha dispensato sorrisi e perle di saggezza, ribadendo che intende festeggiare in salute e in allegria tanti altri compleanni. Presenti, per la speciale festa di compleanno anche la coordinatrice di Casa Alma, Enrica Cenacchi (Cidas) e l’animatrice Laura. Nell’occasione il sindaco Alice Zanardi ha compiuto una visita a sorpresa all’arzilla, simpaticissima anziana, recandole un omaggio floreale ed una pergamena con una poesia. Il segreto della longevità, per Carla è racchiuso nelle passioni che ha coltivato sin da bambina, a partire dal ballo che ha appreso a 6 anni, continuando sino a poco tempo fa. Ricorda il lavoro nei campi fino a 75 anni e dice "in motorino sono sempre andata ovunque. Un altro segreto è bere il vino della nostra zona, con moderazione, perchè l’acqua la marza i pàl (l’acqua fa marcire i pali ndr)". Carla è vedova da oltre 40 anni del marito Danilo e ha perso prematuramente la figlia Maurizia nel 2015. Una giornata di festa per un centenaria speciale.

Claudio Castagnoli