Carlo Polastri parla di ’Pop Art’ oggi a Stellata

"Parliamo insieme di Pop Art". Carlo Polastri, docente per anni di un liceo della città ed oggi in pensione, ha fatto dell’arte e dello studio, l’esplorazione colta di un mondo che si svela e da comunicare agli altri. Oggi alle 18, a Lucciole nella nebbia, a Stellata di Bondeno, farà dell’arte il filo conduttore di uno dei tanti incontri culturali che ospita, la domenica, il villaggio tursitico ecosestenibile che si trova sull’argine destra del fiume Po. Laureato in architettura a Firenze, Carlo Polastri ha fatto dell’arte la sua passione. Ha ideato, cucito realizzato abiti nobili, per il palio e per occasioni culturali.