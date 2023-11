Carlo Tassi, pensieri e altre carabattole

Raccoglie ’Sogni, memorie e brevi racconti in ordine sparso’ il libro di Carlo Tassi che oggi alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). Dialogherà con l’autore Sergio Gessi. L’incontro, a cura del Consorzio Eventi Editoriali, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Carlo Tassi, nato a Ferrara nel 1964, è stato grafico e illustratore freelance, autore e vignettista.