Carmine, con noi per sempre "Lui, che portava il Boss nel cuore Il nostro tributo al parco urbano"

"Quando è uscita la notizia di Bruce Springsteen al parco urbano è stata per noi una magìa che si realizzava". A dirlo è Chiara Lambertini, moglie di Carmine Candolfo, scomparso il 17 ottobre 2020, lasciando una bimba, Alessandra, che oggi ha 13 anni.

"Carmine – racconta – era un grande appassionato di Springsteen, non ha mai mancato varie tappe dei tour del Boss in Italia nel passato, trascinando amici e famigliari. A casa abbiamo la raccolta pressoché completa dei suoi vinili. Quando ne abbiamo celebrato la messa di saluto, sui biglietti per gli amici abbiamo citato un passo di ‘No Surrender’ (dall’album ‘Born in the Usa’): ‘Abbiamo fatto una promessa, abbiamo giurato di ricordare sempre. Nessuna ritirata, nessuna resa” (we made a promise, we swore we’d always remember, no retreat, believe me, no surrender…”)”. Alla morte di Candolfo (a 52 anni, per un male improvviso) – ricorda inoltre la moglie – abbiamo piantato un albero nel bosco della vita, proprio al parco Urbano, con una targa che lo ricordava, affinché potesse essere una meta evocativa di passeggiate, anche se pensierose, nel nostro bel parco, un punto di ristoro per le nostre anime, un punto di simbolico ritrovo con lui". Al concerto di domani, proprio al parco Urbano, Chiara ci sarà, con il fratello del compianto marito, Luca Candolfo. Con loro ci saranno altri sei amici e parenti (il nipote di Luca, Enrico Candolfo, e Paolo Garbini, Elena Andreani, Fabiola Boffo, Filippo Rizzati, Tomas Bolognesi). "Non vogliamo perderci un’occasione di questo tipo che, per noi, ha anche un valore simbolico forte, un valore affettivo legato alla memoria di mio marito, al luogo e all’eredità di valori che ha lasciato". Eredità legata soprattutto – spiega la moglie - "alla scuola, alla formazione continua, al merito, in cui mio marito credeva fermamente". Per questo a Carmine Candolfo – direttore di banca – è stata intitolata un’associazione - Carmine Candolfo Pro Studio - che, tra i vari progetti che sostiene, si occupa proprio di contrasto alla dispersione scolastica, anche con collaborazioni con atenei e promozione di borse di studio. "Carmine era per noi un’ icona del valore e della competenza e ha cercato di testimoniarlo con l’esempio e con la vita. La ‘colonna sonora’ della sua esistenza sono state le musiche di Springsteen. Così, la notizia del concerto di Bruce Springsteen a Ferrara, proprio nel Parco Urbano di Ferrara, ci ha colti inizialmente increduli, per poi renderci sempre più consapevoli del valore di questo concerto-evento. Per noi, legati al nostro Carmine, sarà qualcosa in più. Una forma di ‘magia’, di ‘emozione’, di ‘legame’ che attraversa il tempo. Ma anche una ‘certezza’, che Carmine sarà con noi a cantare e ballare sulle note del suo mito e della E Street Band".