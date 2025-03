Carne e pesce di dubbie origini vendute a Ferrara: scatta il sequestro

Ferrara, 29 marzo 2025 – Da qualche tempo, alcuni cittadini avevano segnalato al comando di Polizia Locale una situazione critica in via Cittadella. In particolare un esercizio commerciale, gestito da cittadini nigeriani, vendeva prodotti alimentari animali dalle presunte origini dubbie.

I residenti lamentavano, inoltre, la presenza di un furgone, spesso parcheggiato nelle vicinanze, che sembrava fungere da deposito occulto per gli alimenti, probabilmente allo scopo di eludere eventuali controlli. L'area era anche caratterizzata da un odore particolarmente sgradevole che infastidiva i segnalanti.

Gli accertamenti e il sequestro di prodotti irregolari

Dopo verifiche preliminari, che hanno confermato la proprietà del furgone in capo ai gestori del negozio, giovedì 21 marzo è scattata un'ispezione congiunta con il supporto del Servizio veterinario dell'Ausl. Gli agenti della Polizia Locale Terre Estensi, dopo un appostamento con un veicolo non identificabile, hanno colto sul fatto il gestore mentre trasportava merce dal furgone all'interno dell'esercizio commerciale. La successiva ispezione del negozio ha fatto emergere diverse irregolarità. Gli operatori hanno proceduto immediatamente al sequestro di alimenti di origine animale, in particolare carne e pesce, poiché privi della necessaria tracciabilità prevista dalle normative igienico-sanitarie. Sono state, inoltre, riscontrate altre violazioni, quali mancanza di indicazione dell'origine per i prodotti ortofrutticoli e alcune irregolarità nell'esposizione dei prezzi, che ha comportato una diffida con termine di regolarizzazione di cinque giorni.

Le altre violazioni

I controlli si sono poi estesi al veicolo, dove è emersa l'assenza di revisione, provocando una sanzione secondo il codice della strada e l'obbligo di sottoporre il mezzo a visita di prova. Infine, è stata rilevata l'omessa emissione degli scontrini fiscali, circostanza che comporterà una segnalazione alla Guardia di Finanza per ulteriori accertamenti.