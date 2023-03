Carne senza etichetta: scattano le multe

Controlli a tutto campo sono stati effettuati, nella giornata di lunedì scorso, dai carabinieri della Compagnia di Comacchio, coadiuvati dal personale del Nucleo ispettorato del lavoro di Ferrara, del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Bologna e della Stazione Forestale di Comacchio. Il controllo straordinario del territorio da parte degli uomini dell’Arma era finalizzato a prevenire e reprimere reati in genere. In particolare, le attività si sono concentrate sulla verifica del rispetto delle normative in materia di diritto del lavoro e sanitarie nei settori della lavorazione delle carni e degli esercizi commerciali.

Complessivamente, nel corso del servizio, sono state controllate sei attività commerciali (tra bar e macelleria), quindici lavoratori, ventuno veicoli e trentasei persone ritenute di interesse operativo. Nell’ambito dei controlli sono state elevate sanzioni amministrative per la somma complessiva di 6mila euro a fronte di irregolarità rilevate. In un’attivita di lavorazione carni del territorio, inoltre, sono stati sequestrati trentotto chilogrammi di alimenti che sono risultati sprovvisti del relativo titolo di provenienza. Le verifiche da parte degli uomini dell’Arma sono state effettuate anche in un grande magazzino gestito da persone di origine cinese: nella circostanza, i carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi e della Stazione Forestale di Comacchio hanno sequestrato oltre duemila shopping bag che non risultavano essere biodegradabili, né compostabili: le sportine, quindi, non erano conformi alla normativa del settore. L’attività non ha esclusivamente interessato gli esercizi commerciali, ma ha riguardato anche la sicurezza stradale. In quest’ambito, un automobilista comacchiese è stato denunciato alla Procura di Ferrara, in quanto è stato sorpreso al volante del proprio veicolo con un tasso alcolemico di ben cinque volte superiore al limite massimo consentito.

Un trentenne del luogo, invece, è stato segnalato al Prefetto di Ferrara perché trovato in possesso di marijuana e hashish per uso personale. Proseguono, dunque, i controlli straordinari da parte dei carabinieri sul territorio provinciale, calati su vari ambiti, come avvenuto nell’area del Comacchiese: dal rispetto delle normative di diritto del lavoro e sanitarie presso le attività, alla repressione e contrasto ai reati in genere, passando per controlli per lungo le strade della provincia.

Valerio Franzoni