Carnesi si esibisce al circolo Blackstar. Con ’Dinamite’

Nicolo’ Carnesi si esibisce in concerto al ‘Blackstar’ di Ferrara. Questa sera al circolo Blackstar di Ferrara, spazio che si trova in via Ravenna 104, ci sarà il concerto di Nicolò Carnesi, tra i cantautori indipendenti italiani più apprezzati e seguiti degli ultimi anni. Proprio recentemente Carnesi è uscito con i nuovi brani intitolati ‘Dinamite’ e ‘Tormentone’, album editi per Garrincha Dischi.

Come artisti di apertura al concerto al Blackstar ci saranno Sena, già conosciuta come presenza fissa nel programma “Avanti un altro” che va in onda su Canale5 ed è presentato da Paolo Bonolis, e la coppia Bidi Blanca e Gamete. Al circolo è possibile fare aperitivo e cenare, le porte verranno aperte alle 19 i concerti inizieranno per le 20.30. Quando scatterà l’ora della musica, con brani da non perdere.