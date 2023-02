Carnevale a Spazio 29 Piccoli protagonisti

Mentre ieri sera, nella Sala 2000, gli studenti delle medie partecipavano alla festa di San Valentino, si stava organizzando Carnevale per i più piccoli. E carnevale a Bondeno arriva a Spazio 29, in via Vittorio Veneto. Si comincia oggi, con la festa degli alunni delle materne, dalle 14.30 alle 19. Sabato, 18 febbraio, il carnevale raddoppia con l’appuntamento dedicato agli studenti di tutte le classi delle primarie di Bondeno e Scortichino, sempre a Spazio 29 ma dalle 19 alle 24. "Una festa molto amata dai bambini, che potranno vestirsi a piacimento e giocare sia in libertà sia con momenti organizzati – evidenziano il sindaco, Simone Saletti e l’assessore Francesca Aria Poltronieri (nella foto) –. Il ringraziamento più grande agli operatori di Spazio 29 che con bravura e professionalità mettono in scena appuntamenti di divertimento per i piccoli".