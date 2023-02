Carnevale a Vigarano, scatta il concorso per le migliori maschere

VIGARANO

Domenica torna il carnevale a Vigarano, ad ingresso gratuito, con un format tutto nuovo e premi ai gruppi vincitori della sfilata che si svolgerà nell’anello di piazza della Repubblica. Ci saranno anche i Rulli Frulli, il gruppo di Finale Emilia, con uno spettacolo di marching-band, che da anni portano avanti in un importante progetto di musica, integrazione e riutilizzo creativo dei materiali di recupero. Il carnevale è organizzato dalla ProCivitate di Vigarano Mainarda. Sono partite le iscrizioni alla prima edizione di "Vigarano in maschera", che vede gruppi mascherati di bambini e adulti, partecipare alla manifestazione che premierà i primi tre classificati con buoni spesa. Ogni gruppo avrà la facoltà di inserire nella coreografia anche un carretto a tema, spinto a mano e non motorizzato, di piccole dimensioni. Un carnevale a misura di bambino ma che predilige il senso di gruppo, che vede da anni la ProCivitate di Vigarano Mainarda impegnata per il paese. A decretare la graduatoria dei vincitori sarà una giuria che valuterà i gruppi secondo l’originalità del progetto, l’allegoria, la vivacità e la coreografia. All’interno del circuito sarà presente un punto di ristoro, una postazione con DJ e un trucca bimbi.

cl.f.