"Carnevale alla Betlem, un grazie agli operatori"

Caro Carlino,

ho partecipato, come figlia, alla festa di carnevale della Casa di Riposo Betlem oggi ( Coop Serena) e desidero ringraziare di cuore tutto il personale per la professionalità, umanità e competenza dimostrate. Musica, canti, balli, costumi, maschere e l’abbondante rinfresco hanno rallegrato la giornata dei nostri anziani. Nonostante si senta parlare di malasanità, mi sento di affermare che questa struttura è un’eccellenza che si deve mantenere e sostenere. La cosa che più mi ha resa felice è stato vedere i visi gioiosi dei nostri anziani. Grazie ancora a tutti gli operatori che siete vicini e vi prendete cura come una grande famiglia dei nostri genitori.

Girolamo Angela

* * *

PREDICHIAMO PACE

Caro Carlino,

l’art.11 della Costituzione ripudia la guerra e non si capisce come mai l’Italia sia diventata parte di questo conflitto. Si sente parlare di alleati, ma l’Ucraina non fa parte né della UE e né della Nato per cui non possiamo ritenerci alleati. Possiamo dare aiuti umanitari, ma non altro. Questo conflitto lentamente sta portando alla terza guerra mondiale che significherebbe distruzione dell’umanità. Saggiamente noi dovremmo essere neutrali: già fornire armi significa parteggiare con qualcuno a danno di altri, cercare con tutti i mezzi di giungere a una pace e per fare questo occorrono rinunce reciproche. Ma ci si rende conto che già centinaia di migliaia di giovani di entrambi gli schieramenti non sono più tornati a casa? Ma come si fa a spiegare a una mamma che il proprio figlio 20enne è morto per una causa assurda? Noi italiani non siamo stati attaccati da nessuno, non possiamo fare gli sceriffi del mondo: evitiamo di prendere posizioni, anche perché fornire armi significa essere cobelligeranti. Predichiamo Pace.

r. v.