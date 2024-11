Carnevale alla Camera tra fondi e musei in rete

CENTO

Ieri il Cento Carnevale d’Europa era in Camera dei Deputati per parlare del Fondo nazionale per i carnevali storici in occasione dell’assemblea ordinaria degli Associati a Carnevalia. "Una bellissima esperienza in sala Mappamondo a Montecitorio – dice Riccardo Manservisi - un incontro importante per Cento, presente in una cornice di pregio ed esclusiva. Si è parlato dei criteri e del futuro dei fondi Fus e per i prossimi regolamenti abbiamo chiesto di accorciare le tempistiche almeno per iscrivere a bilancio, entro fine anno, quelle che sono le ripartizioni più altre cose tecniche". E la voce di Cento. "Un incontro proficuo in cui abbiamo portato la testimonianza dell’importanza del carnevale e dell’indotto in un periodo dell’anno di bassa stagionalità, di quello che può portare tutto il movimento dei carnevali in Italia oltre alla tradizone, la cultura della cartapesta, dei laboratori – prosegue – e si è parlato di mettere in rete i musei dei carnevali, i laboratori anche internazionali andando ad attingere a bandi europei sulla creatività. Vedendo che molti hanno musei e laboratori, anche noi speriamo di poter fare un salto di qualità e poter avere un museo dove sfoggiare le nostre tradizioni e un laboratorio della nostra cartapesta". Presente anche l’onorevole Federico Mollicone, presidente commissione cultura che ha parlato dell’aiuto che sarà dato ai carnevali storici, concreto e strutturale. "Ne riconosce l’importanza culturale e sosterrà in modo concreto la loro realizzazione e promozione – dice - Il governo, tramite un mio emendamento, ha stanziato sia lo scorso anno che questo 3 milioni per i carnevali storici. In legge di bilancio abbiamo garantito un fondo per 1.5 milioni a decorrere, quindi strutturale nel bilancio dello Stato, proprio sui carnevali storici".