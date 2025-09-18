"Carnevale, baste con le polemiche. Non è mai mancato il confronto"

In riferimento a quanto accaduto durante la presentazione ufficiale dei bozzetti dell’edizione 2026 del Carnevale di Cento, il Comune di Cento e la Fondazione Teatro "G. Borgatti" ritengono opportuno fornire alcuni chiarimenti. "Così da riportare il confronto nelle sedi appropriate e garantire il regolare proseguimento dell’iter organizzativo – dicono - La serata dei bozzetti è pensata per valorizzare il lavoro delle associazioni e condividere con la città i progetti in vista della prossima edizione. Trasformare quel momento in una contrapposizione pubblica non aiuta il clima di collaborazione necessario. Le sedi di dialogo restano i tavoli tecnici e gli incontri dedicati, regolarmente convocati". E rispondono ai Mazalora che hanno letteralmente messo in piazza alcune criticità di competenza di Comune e Fondazione. Il contratto a ridosso della kermesse. "La sottoscrizione avviene in coerenza con la disponibilità finanziaria ed economica che la Fondazione riceve a inizio anno dal socio unico, il Comune di Cento – dicono - La data di svolgimento della manifestazione non permette tecnicamente una diversa erogazione temporale dei fondi. E’ un passaggio strettamente collegato ai tempi della programmazione di bilancio e degli atti amministrativi. E il testo contrattuale, migliorato nel tempo, viene discusso con le associazioni carnevalesche". Il budget definito insufficiente. "L’ingaggio riconosciuto a ciascuna associazione è aumentato per andare incontro alle esigenze economiche delle associazioni – rispondono – E’ di 31.000 euro cadauna, aumentati di 5.000 euro dal 2022, erogato in un’unica tranche prima dell’avvio della manifestazione. Si aggiunge il montepremi di 37.000 euro totali. Nel corso dell’anno, inoltre, vengono offerte occasioni di raccolta fondi nell’ambito di iniziative cittadine. Se ne possono programmare ulteriori. Il confronto potrà proseguire nei tavoli attivi". Le condizioni di lavoro negli hangar. "E’ in corso da tempo un percorso condiviso – dicono - tra Fondazione, Amministrazione e associazioni per superare le criticità. Ogni aggiornamento sarà veicolato nelle sedi di confronto". Schede e giuria criticati per trasparenza e conoscenza con le associazioni. "La scheda e il metodo adottati sono stati elaborati collegialmente con tutte le associazioni – puntualizzano - I giurati vengono individuati tra professionisti ed esperti dei settori pertinenti con criteri di indipendenza e competenza. La graduatoria finale è l’esito del processo valutativo definito e dev’essere accettata. Proposte di miglioramento saranno esaminate nelle sedi previste". E concludono. "Il confronto con le associazioni prosegue regolarmente per definire gli aspetti organizzativi, artistici e logistici – chiudono – restiamo disponibili al dialogo e alla collaborazione con tutte le realtà del Carnevale".

Laura Guerra