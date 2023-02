Carnevale, boom di turisti stranieri "Tanti pullman arrivati dall’estero"

Il carnevale di Cento sta continuando a sfilare sulle televisioni nazionali, valore inestimabile sempre made in Manservisi, conquistando sia i canali Rai che Mediaset che stanno continuando a mostrare immagini della kermesse centese, al grande pubblico italiano e non solo. Come ogni edizione, infatti, anche domenica turisti stranieri hanno scelto di raggiungere Cento pe vivere la magia del suo carnevale e conoscere la città. "E’ stata un’altra domenica boom – dice il patron Ivano Manservisi – avevamo persone anche da Slovenia, Francia, Croazia e Svizzera. Ed ora attendiamo i tanati camperisti e pullman che si sono già prenotati per questa domenica". Plauso al carnevale anche dal sindaco "Abbiamo avuto una seconda domenica che ha rispettato le aspettative che avevamo, dopo il successo della prima – ha detto Edoardo Accorsi - Un’altra domenica con grande afflusso di pubblico, migliaia di persone da tutta Italia nella nostra città e con un grande ospite come Emis Killa. Il tutto, coronato da uno splendido sole. Una domenica straordinaria, con una buona riuscita della manifestazione e la città che alle 21 era già nuovamente pulita. Grazie a tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di un evento come questo. Migliaia di persone sono state accolte nella nostra città: vedere i volti dei centesi e quelli dei turisti così contenti è stato bellissimo, faccio i complimenti a tutti per l’ottima organizzazione ed ora aspettiamo la terza domenica". E domenica arriveranno i Disco Club Paradiso dopo il successo a XFactor