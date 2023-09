Carnevale Cento 2024: Ecco i bozzetti dei carri e le sorprese!

Tanta attesa per quando stasera alle 21.30, in piazza della Rocca, si lancerà l’edizione 2024 di Cento Carnevale d’Europa, svelando i bozzetti dei cinque carri che sfileranno. Serata che, visto il successo degli anni scorsi, sarà una sorta di anteprima del Carnevale, con la presentazione dei bozzetti dei carri delle cinque società che non mancheranno, già stasera, di regalare un grande spettacolo.

Firmata Manservisi, non si escludono sorprese: di sicuro non mancherà l’energia allo stato puro per un evento che il patron Ivano e poi il figlio Riccardo hanno saputo far crescere in trent’anni di edizioni, portandolo ad essere un carnevale internazionale capace di attirare turisti anche dall’estero. Toponi, Fantasti100, Ragazzi del Guercino, Mazalora e Risveglio mostreranno al pubblico i bozzetti di ciò che poi realizzeranno, dando vita ai giganti di cartapesta, toccando come ogni anno anche argomenti importanti.

Si aprono dunque ufficialmente le porte del carnevale 2024 con le date, già annunciate, del 28 gennaio, e del 4, 11, 18 e 25 febbraio 2024.

l. g.