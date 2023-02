Carnevale di Cento, con Emis Killa grande successo della seconda giornata

Emis Killa al Carnevale di Cento

Cento, 12 febbraio 2023 - Grande successo anche per la seconda giornata del Cento Carnevale d’Europa, che oltre ai grandi carri in parata, ha avuto Emis Killa come fantastico special guest di giornata. Con i suoi successi tra i quali anche ‘Maracanà’, ha fatto cantare tutta la piazza infiammando il clima. “Grazie Cento per questa splendida giornata – ha detto – è la prima volta che mi esibisco a un carnevale ed è bellissimo”. Altro bel colpo di Ivano e Riccardo Manservisi in questa seconda domenica di sfilata, di un carnevale che regalerà grande spettacolo fino al 5 marzo.

Dopo aver ammirato le Topolino, il via della sfilata, affidata al neo gruppo a piedi Figli delle Stelle, ha parlato subito di magia e di sogni portando tra la gente la bella danza del firmamento. Poi, ecco l’imponenza dei carri, dei loro racconti e dei tanti gadget e regali lanciati dalle torrette verso le mani alzate del pubblico. Con un gruppo tutto bianco pronto ad illuminarsi e un carro che con la sera porta nelle atmosfere degli abissi i primi ad aprire la sfilata sono stati i Ragazzi del Guercino con ‘Il pescatore di sogni’ invitando tutti a inseguire i propri sogni.

Emozione coi Fantasti100 in ‘Non puoi essere solo di latta’, parlando di amore, di un uomo che non si rassegna all’incapacità di amare e che in piazza trova davvero la mano di una donna che gli dà un cuore che batte mentre il gruppo muta costume e da prato si trasforma in oro e cuori. Con una rombante auto rossa che si muove e sbatte gli sportelli, sono arrivati i Mazalora con ‘Giovani Wannabe’ portando in piazza l’allegria di Grease mentre gli enormi Sandy e Danny ballano con la ruota panoramica sullo sfondo, simboli di rinascita dopo un periodo di difficoltà.

Il Risveglio con “Ordinarie Follie”, racconta dell’uomo che ha rovinato le meraviglie, portando in piazza Jocker dal quale davanti, con un trucchetto, esce allo scoperto un famelico lupo. Davanti, il gruppo trasformato in un giardino fiorito. Infine i campioni in carica Toponi con ‘Invidia il prossimo tuo come te stesso’. A varcare la piazza è un’enorme macchina del fango guidata dall’invidia contro la quale spiegano che per proteggersi basta soltanto aprire un ombrello. Enorme quello aperto dalla maschera sul carro, seguita da tutto il gruppo a piedi vestito in stile steampunk. Ancora un volta a guidare la domenica sono stati Patty Po e Alessandro Ramin, il padrone di casa Ivano Manservisi nell’immancabile mantello rosso e il figlio Riccardo Manservisi a dirigere il tutto. Poi, il calore carioca delle brasiliane che hanno scaldato il clima con scatenati samba e il ritmo della dj Giulia Regain. Un'altra fantastica domenica che lancia le prossime tre: il 19 con ospite i Disco Club Paradiso, il 26 col talentuoso rapper latino J Peralta e gran finale il 5 marzo.