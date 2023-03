Carnevale, colpo di coda con scherzo Ai Fantasti100 il miglior soggetto

CENTO

Se il Cento Carnevale d’Europa è concluso, non lo sono i colpi di scena che lunedì sera hanno visto i Fantasti100 vincitori del premio collaterale per soggetto e originalità, al posto dei Toponi, che invece lo avevano ricevuto domenica, sul palco di piazza. Colpa di un errato copia e incolla che ha portato a mettere nelle mani di Ivano Manservisi la busta chiusa con il nome sbagliato. Nulla cambia in classifica generale. "C’è stato un mero errore materiale – spiega Matteo Remondi, procuratore della Fondazione Teatro –quando il segretario generale ha fatto il conteggio totale e l’abbiamo trasportato nella tabella finale del premio del soggetto, è stata trasportata una cella di excel sbagliata con un numero non corretta. Effettivamente il premio era dei Fantasti100 e non dei Toponi e ce ne siamo accorti quando il giorno dopo, facendo come di consueto tutti i riconteggi, abbiamo visto l’errore. Non è stato un errore di calcolo ma solo un copia e incolla di una cella sbagliata. Nella classifica generale non cambia nulla. La correttezza dello spoglio e delle procedure di conteggio dei voti erano corretti. Abbiamo comunicato alle due associazioni e i Toponi hanno preso la cosa con molta sportività e signorilità". Se dunque è vero che a carnevale ogni scherzo vale, pare proprio che la goliardica e ormai leggendaria sfortuna del Premio Radio Bruno, vinto dai Toponi, abbia colpito anche in questa edizione. Il premio per soggetto e originalità, unitamente ai 3000 euro, è stato quindi assegnato ai Fantasti100 per 90 punti sugli 88 dei Toponi e presto avverrà la consegna ufficiale. Premio per ‘Non puoi essere solo di latta’ dei Fantasti100, che si aggiunge a quello per coreografia e costumi e al secondo posto in classifica generale. "Si è concluso un carnevale che anche noi vediamo con un bilancio molto positivo – prosegue Remondi – abbiamo avuto una bella esperienza di collaborazione con la Manservisi Eventi, col Comune e importantissimo il valore aggiunto dato dal nostro rapporto diretto con le associazioni carnevalesche e teniamo molto ai rapporti che si sono creati con tutti, auspicando che siano costruttivi negli anni. Un’edizione bellissima testimoniata anche dall’enorme risposta di pubblico. Le critiche sulla classifica? C’è sempre stata trasparenza di gestione e libertà della giuria. Lo scontento ci sta ma deve rimanere tutto nella massima educazione possibile".

Laura Guerra