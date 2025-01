Carnevale, cresce l’attesa: "Tantissimi abbonamenti"

Sabato alle 10,30 nella sede di Credem si accendono i motori dell’edizione 2025 del Cento Carnevale d’Europa, ormai alle porte. Con Ivano e Riccardo Manservisi, affiancati da Comune e Fondazione Teatro, ci sarà dunque il bellissimo e tradizionale momento della conferenza di presentazione di questa edizione, iniziando davvero ad assaporare il gusto della gioia e della grande energia che solo questa kermesse riesce a infondere. Tra piume, bellezze brasiliane, ritmo, gettito e la maestosità dei 5 carri portati in sfilata dalle associazioni carnevalesche.

"Togliamo i veli all’edizione 2025 del nostro Carnevale – dice Riccardo Manservisi – Le iniziative da raccontare alla cittadinanza e ai turisti sono tantissime e non sono sul piano artistico. Abbiamo lavorato duro per un anno intero e credo che i risultati si vedano, grazie ad un lavoro di squadra collaudato. Ma non ci sediamo sugli allori e cerchiamo sempre di innovare ed essere precursori".

Il via dal 16 febbraio proseguendo per 5 domeniche fino al gran finale di domenica 16 marzo. Un carnevale che ancora una volta si riconferma una meta appetibile e da non perdere. "Gli abbonamenti on line sono esauriti e rimangono solo quelli presso i punti fisici – aggiunge Riccardo Manservisi – Le cose stanno andando molto bene. Se il meteo ci assiste sarà un’edizione memorabile. Anche le prime anticipazioni sui carri allegorici sono impressionanti. Alcuni video hanno raccolto più di 300.000 visualizzazioni, segno che il nostro prodotto piace".

Si dovrà invece aspettare il 5 febbraio alle 18,30 in sala Zarri per approfondire e in alcuni casi scoprire gli eventi collaterali messi in campo da Comune e Fondazione Teatro nel programma ‘Aspettando il carnevale’. Già svelati, invece, i nomi di due special guest: la prima domenica ci sarà Dargen D’Amico e la seconda arriverà Mr Rain, due grandi artisti che faranno cantare e ballare tutta la piazza. Intanto qualche notizia trapela già, come la serata del 15 febbraio e la grande festa in maschera ‘Carnevale in piazza’, che vede la partnership tra Comune, Quattroeventi e Pattaya.

Il countdown per godere dello spettacolo dei carri in piazza sta per terminare e i carristi delle 5 società stanno continuando a lavorare alacremente all’interno degli hangar per portare in parata i loro grandi colossi di cartapesta: con "Scheletri digitali’ il Risveglio invita all’uso più consapevole di internet, "E’ ora di piantarla" è il grido ambientalista dei Mazalora, i Toponi rilanciano con "La foresta delle illusioni", i Fantasti100 con "I bla bla bla delle false verità" tirano in ballo gli "Ocaroni" e i Ragazzi del Guercino con ‘Le custodi dell’umanità’ dedicato alle donne, e ad aprire le sfilate, il gruppo a piede dei Figli delle Stelle.

Laura Guerra