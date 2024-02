Carnevale dei Bambini a Poggio Renatico, colori, musica e allegria per le strade del paese

Domenica 18 e 25 febbraio le strade di Poggio Renatico si coloreranno a festa pronte ad essere invase da coriandoli e musica portati dai tradizionali carri allegorici della 54° edizione del Carnevale dei Bambini. Sono 5 infatti i coloratissimi e giganti manufatti in cartapesta che avranno il compito di sfilare per le vie del paese dalle 14. Ad aprire la sfilata sarà il carro "La scuola dei Minions" interamente costruito dai bambini della scuola primaria attraverso il progetto "Il carnevale a scuola". Seguono poi i carri "Snoopy contro il Barone Rosso" del gruppo In amicizia veritas, "Ad ognuno i suoi demoni" del gruppo I macaron, "Non si sa che pesci pigliare" del gruppo Il grillo e infine "Bzzz, senza di lei non c’e’ vita" del gruppo Mollamai. Alla sfilata partecipa anche il Centro Sociale Il Noce con oltre 40 persone tra coreografie e maschere sempre molto originali dal tema ‘IL Messico di Zorro’. La piazza sarà invece animata dalla pista "Scuola di Kart" allestita dal M.K.C. Moto Kart Club Reno dove per i più piccoli sarà possibile guidare un Kart elettrico, il tutto seguiti da esperti insegnanti e nella più totale sicurezza. Non può mancare il coloratissimo trenino con il quale gli "Amici di campagna" porteranno in giro per le vie del paese grandi e piccini. Sarà presente anche il Rotary Club Cardinal Lambertini di Poggio Renatico che fornirà il proprio supporto al personale del carnevale. Non mancheranno i punti di ristoro a soddisfare anche il palato. Si continua domenica 25 che vede in programma anche la Strega Trilli e lo spettacolo ‘La magia del carnevale’ e la Contrada Borgo di San Giorgio di Ferrara che animerà la sfilata con le loro esibizioni musicali e gli incredibili giochi acrobatici delle loro coloratissime bandiere. Su iniziativa delle attività del territorio ed in collaborazione con il carnevale, è attivo fino al 25 febbraio il concorso ‘A carnevale ogni vetrina vale’, con premiazione domenica 25. "Questo è il carnevale dei bambini e saranno sempre al centro del nostro carnevale – dice il Comitato – ogni carro deve poter ospitare bambinI".

Laura Guerra