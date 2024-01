Carnevale d’Europa, grande inizio: "Siamo soddisfatti e ora avanti"

CENTO

Con il boom di persone che hanno gremito il centro storico per la prima grande sfilata del Cento Carnevale d’Europa, più che soddisfatti gli organizzatori Ivano e Riccardo Manservisi ma anche il sindaco Edoardo Accorsi. "E’ stato un successone – dice patron Ivano Manservisi – c’era nebbia ovunque ma qui abbiamo fatto il pieno di persone. Al palco della Rocca il piazzale era pieno così come il corso, e con Tananai sul palco di piazza Guercino gremita. Mossa azzeccata da mio figlio Riccardo. E’ stata una giornata fantastica". E la soddisfazione del direttore artistico. "Come prima domenica, così tanta gente non ricordo di averla mai vista e sono molto orgoglioso della forza organizzativa per cui voglio ringraziare tutti ma anche le 5 società carnevalesche e i Figli delle Stelle – prosegue Riccardo Manservisi – Un successo dopo mesi di duro lavoro.E’ andato benissimo anche il palco alla Rocca. Tananai ha fatto un grande show: ho visto gente arrivata da ogni parte, chi da Alessandria, chi dal Veneto, Lombardia, Toscana e qualcuno era già qui alle 6 del mattino. Delle ragazze ci hanno ringraziato per portargli sempre i loro idoli? Ci riempie di orgoglio e ne siamo felici perché il nostro obiettivo è dare emozioni. Sappiamo cos’è questo Carnevale per la città e il territorio, per l’indotto che porta e ne sentiamo responsabilità". E il sorriso del sindaco. "Una prima domenica straordinaria. Abbiamo lavorato tanto, tutti insieme per il grande debutto, dalla Manservisi Eventi alle forze dell’ordine e tutti quelli che lavorano dietro le quinte. Grazie a tutti – chiude Accorsi - Un grande Tananai che ha infuocato piazza Guercino e 5 carri meravigliosi, fatti da instancabili volontari e che hanno portato messaggi molto importanti in piazza. Ci aspettavamo questa grande apertura, con tanti anche da lontano che ci fa confermare che Cento è l’ombelico del mondo e conferma la giusta direzione del lavoro che la nostra città sta facendo per riposizionare in Italia, Cento dove merita". Ora si vola alla seconda domenica di sfilata che avrà come ospiti i Gemelli DiVersi, che saranno sul palco di Cento per poi calcare quello del Festival di Sanremo nella serata dei duetti con Mr. Rain e il brano ‘Mary’. Domenica 4 nella quale è atteso anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che ha annunciato il suo arrivo.

Laura Guerra