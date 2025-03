Carnevale di Pitoch, ennesimo successo in piazza Matteotti

Anche nella sfilata di domenica pomeriggio a Codigoro il Carnevale Pitoch è stato l’ennesimo successo della passione e dell’abilità dei volontari, che hanno preparato queste macchine dell’allegria che hanno strappato stupore e sorrisi ai tantissimi che gremivano piazza Matteotti. Così il centro di Codigoro è stato invaso dai colori variopinti dei carri allegorici e dei costumi a tema "del meraviglioso Carnevale di Pitoch – ha detto il sindaco Alice Zanardi – tra animali leggendari e icone delle fiabe, la parata allegorica ha conquistato e divertito grandi e piccini, con un mix di tradizione e fantasia, che ha reso questo evento unico e inimitabile. Se i carri allegorici sono stati i protagonisti di questa festa, il ruolo di co protagonisti è stato giocato dai costumi meravigliosi. A Pitoch rivolgo un pensiero e un ringraziamento speciale, nella ricorrenza del suo 60esimo compleanno. Esprimo gratitudine, a nome della comunità, al Comitato Manifestazioni di Mezzogoro per l’impegno e la passione che da 60 anni continua a profondere". c. c.