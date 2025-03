Carnevale e apericinema, tutti gli appuntamenti

Oggi sono due gli appuntamenti sul territorio di Bondeno programmati per il pomeriggio. Alle 15 al Teatro Nuovo di Pilastri, la Festa di Carnevale organizzata dal gruppo PilastriAmo, mentre alle ore 16.00 alla Sala 2000, il consueto appuntamento dell’Apericinema, stavolta con la pellicola romantica/drammatica “La casa degli spiriti”. "Appuntamenti che fanno vivere il territorio e soprattutto coinvolgono persone di ogni età – commentano l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini, e l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. Un sentito ringraziamento a PilastriAmo, gruppo sempre molto attivo nel valorizzare la frazione, e all’associazione Bondeno Cultura, a Panarea2 e ad Alessandro Sabbioni per la realizzazione dell’Apericinema". Entrambi sono eventi ad ingresso libero.

La Casa degli Spiriti è una saga familiare in cui si rispecchiano la storia e il destino di tutto un popolo, quello cileno, nei racconti delle donne di una stravagante famiglia. Un grande affresco che per fascino ed emozione può ricordare, nell’ambito della narrativa sudamericana, soltanto “Cent’anni di solitudine” di García Márquez. Nella splendida tenuta delle Tre Marie, tre generazioni della famiglia Trueba si succedono mescolando passioni, ambizioni, amori e rivalità. Esteban, il capofamiglia, è un uomo volubile e orgoglioso, focalizzato sulla ricerca del potere politico, ma sono le donne a dare davvero vita alla casa: Clara, la moglie, sente un legame mistico con il mondo degli spiriti; Férula, sorella del proprietario, dedica la sua vita agli altri; la figlia Blanca è innamorata di un servo, Pedro, e per questo amore sfiderà anche l’ira del padre; Alba, la nipote, una bambina e poi giovane donna bellissima, dovrà invece affrontare i duri tempi della dittatura, e capire come conviverci.