Carnevale, è arrivato il giorno dei vincitori

CENTO

di Laura Guerra

Calerà il sipario oggi sul Cento Carnevale d’Europa svelando il carro vincitore di questa edizione che, tornata nella sua posizione tradizionale in calendario ha fatto registrare tre giornate da record di pubblico. Annullata l’uscita di domenica scorsa a causa del maltempo, sarà tutto recuperato domani, con la parata dei carri anticipata dal gruppo a piedi Figli delle Stelle, le Alfa Romeo del club centese, i mezzi del Gas Team Reacing Molinella, della Festa del Motore e sul palco, dopo il primo giro, JPeralta che presenta la canzone scritta per Cento, il Carnival Party di Radio Bruno e poi la proclamazione del vincitore, il testamento e rogo di Tasi, lo spettacolo piromusicale.Un carnevale che in 34 anni di gestione Manservisi è risorto dalle ceneri fino a diventare un grande evento a livello internazionale.

"Siamo arrivati fino a oggi, a queste bellissime domeniche di carnevale – commenta Ivano Manservisi – ottenute con sacrificio, sfide e una lunga storia alle spalle". E racconta il cammino che porta oggi Cento a essere conosciuto nel mondo prima di tutto per il suo carnevale.

"La nostra storia inizia nel 1989 quando le società carnevalesche non volevano più fare il carnevale con la Proloco e il sindaco mi chiese di salvare il carnevale – racconta – senza le basi delle società carnevalesche non si poteva avere un futuro ma ottenuta la loro disponibilità, partii, con svolta imprenditoriale e investimenti ingenti. Furono introdotti i biglietti, da 1.200 a seimila lire il primo anno e poi a 12mila lire con un pubblico che il secondo anno era già di 100 mila persone. Per quel salto, nel ’90, fui aiutato anche da Maurizio Costanzo che ci invitò anche al Maurizio Costanzo Show, con una fortissima promozione e la gente che ha iniziato a scoprire che esisteva il carnevale di Cento". E con quella follia che serve per le grandi ambizioni, ci fu anche un aereo che durante il carenvale di Viareggio lanciò volantini di Cento.

"Senza viabilità comoda e né vocazione turistica siamo riusciti a far arrivare qui persone da tutto il mondo – prosegue – Nel ’90 iniziammo anche una battaglia legale per il nome, durata 4 anni contro Viareggio e riuscendo a essere ufficialmente Cento Carnevale d’Europa. Cominciavo davvero a divertirmi così abbiamo creato anche la Federazione italiana carnevali con più di 200 iscritti e durata 25 anni e hi portato Cento nel ghota del carnevale con il gemellaggio con Rio". E i tanti personaggi scelti ad hoc per far parlare di nel mondo del Cento Carnevale d’Europa. Per farlo diventare ogni anno sempre più conosciuto e ’appetibile’.

"Solo per citarne alcuni, Micha Burton di Avatar, che il giorno prima ospite a Sanremo disse che era in Italia per venire a Cento- ricorda il patron – poi Ivana Trump, i protagonisti di Beautiful quando c’era la Guerra del Golfo e non si poteva girare, l’arbitro Moreno per provocare, i campioni come Pantani, il premio nobel Monatgnier, Ronaldo il giovedì sera con Carramba che sorpresa, il cardinale Milingo quand’era vicino al Papa, la prima bond girl Ursula Andress e Dustin Hoffman. Il mio sogno? Tornare a sfilare a Rio. La mia promessa: sono nato burattinaio e morirò carnevalaio".

E allora non resta che sognare Rio de Janeiro invaso dalle idee, dai colori scintillanti e dalla fantasia made in Città del Guercino.