Carnevale e divertimento con la Pro Loco Festa tra le maschere anche a Formignana

La Pro Loco di Saletta, con il patrocinio del Comune di Copparo, organizza il Carnevale 2023. Un evento che si preannuncia pieno di sorprese e tanto divertimento per tutti. L’appuntamento è fissato per oggi dalle 15 al campo sportivo di Saletta, per un pomeriggio in maschera assolutamente immancabile: sono garantiti divertimento, premi e tanti amici in maschera, oltre all’attesissimo ‘paciugabimbi’. Dunque, non mancano gli ingredienti per un bel pomeriggio di festa e spensieratezza. L’iniziativa è aperta a tutti (contributo volontario) ed è gradita la conferma al numero: 340-7913600. In caso di maltempo, la festa verrà rinviata alla domenica successiva. La festa di Carnevale è in programma anche a Formignana, sotto l’organizzazione della Pro Loco locale: dalle 14 in piazza Unità si potranno trovare gonfiabili, musica, mercatino, il banchetto della Pro Loco con zucchero filato e, dalle 15, lo spettacolo per grandi e piccini col Duo Biasini Comedy Acrobatic.