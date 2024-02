Carnevale, è qui la festa. Sul palco i Gemelli DiVersi

Oggi torna in scena Il Cento Carnevale d’Europa per un’altra super domenica, la seconda delle 5 in programma, con carri fantastici, i Gemelli DiVersi come super ospiti musicali, che regaleranno alla piazza un live eccezionale, e l’arrivo anche del presidente della Regione Stefano Bonaccini, a simboleggiare sempre più il legame che c’è tra la manifestazione di Ivano e Riccardo Manservisi, l’ente regionale e l’importanza che ricopre per l’intero territorio dell’Emilia Romagna e la visibilità nazionale che regala. Sono infatti già tantissimi i lanci importanti su programmi televisivi di grande share.

"Siamo già stati visti dal grande numero di telespettatori di Striscia la Notizia, con Iacchetti e Greggio che ci hanno fatto davvero un fantastico lancio – dice Riccardo Manservisi – poi Tg3 Emilia Romagna con due dirette e il telegiornale, il Tg1 della sera, Studio Aperto, Tg Com, Rete 4 e Tg5. E oggi alla sfilata avremo le telecamere di Rai News". La domenica si aprirà con le mitiche Topolino Fiat 500 e dopo il canonico passaggio di Tasi, maschera del carnevale centese, il carnevale si aprirà con il gruppo in maschera a piedi Figli delle Stelle e la loro energia anni ’70. Poi lo spettacolo dei carri, in gara per la vittoria del carnevale.

I primi a sfilare sono i Fantasti100 con ‘Freedom spalanchiamo gli orizzonti’, poi i Ragazzi del Guercino con ‘Non fuggire, affrontalo’, il Risveglio con ‘Un cielo pieno di stelle’, i Mazalora con ‘Non chi comincia ma quel che persevera’ e i Toponi, ‘Siamo come Hikikomori’. Tra i due passaggi dei carri, ecco l’energia dello show live dei Gemelli DiVersi, che tornano a Cento dopo alcuni anni e che dal palco di Piazza Guercino, voleranno poi su quello del Festival di Sanremo per la serata delle cover. "Un altro sforzo economico che abbiamo voluto fare per rendere questa edizione ancor più indimenticabile – prosegue Riccardo Manservisi –, appena lanciato il nome a dicembre avevamo già sentito tantissimi commenti positivi e di entusiasmo. Al carnevale c’erano già stati nel primi anni 2000 e tornano ora con una nuova energia facendo divertire con il loro melodico funky pop, band intergenerazionale".

Indimenticabili la loro versione hip hop di ‘Dammi solo un minuto’ dei Pooh, conquistando il disco di platino con ‘Un attimo ancora’ al loro esordio nel 1998, e ‘Mary’, grandissimo successo radio-televisivo, che li ha tenuti per 8 mesi in cima alle classifiche facendoli vincere anche il Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards, ma soprattutto una canzone definita un incoraggiamento per le giovani vittime degli abusi ad affrontare il problema attraverso la comunicazione e che sarà la cover scelta per il palco sanremese.

Le porte del circuito chiudono alle 8.30 mentre per i centesi residenti in città l’orario è fissato per le 9.

Laura Guerra