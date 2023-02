Carnevale, Ermal Meta fa esplodere la festa

di Laura Guerra

"Che bello vedervi tutti qui, finalmente". È il patron Ivano Manservisi ad aprire così la prima grande domenica di carnevale che ha subito fatto registrare un record di presenze. Un grande successo per il Cento Carnevale d’Europa, tornato in inverno post pandemia, con piazza e corso gremiti di gente da tutta Italia rimasta fino a sera inoltrata. Chicca di giornata, l’emozionante live di Ermal Meta, come l’ha definito il patron, un poeta della canzone e primo grande big che Ivano e Riccardo Manservisi hanno voluto regalare alla città. "È la prima volta per me. Non sono mai stato a un carnevale nella mia vita, nemmeno da bambino – ha detto Ermal Meta che poi ha fatto cantare tutta la piazza coi suoi successi –. È davvero la primissima volta. È una cosa particolare e non vedevo l’ora di scoprirlo". La data centese è stata mantenuta dopo aver annullato il tour. "Questo è per me un appuntamento abbastanza sui generis – ha aggiunto – Non è la data di un tour ma un appuntamento abbastanza unico e particolare nella sua natura, estemporaneo, folkloristico e molto simpatico. È una giornata dedicata al divertimento e il mio messaggio al pubblico che viene a Cento è questo: divertitevi perché musica e divertimento sono abbinati".

E una dedica alla città post pandemia e con ancora i segni del sisma. "‘Non mi avete fatto niente’ all’interno porta un messaggio – afferma l’artista –. La musica unisce le persone e fa venire voglia di reagire e andare avanti. Questa terra l’ha fatto in un modo egregio, con grande forza e dignità e penso che abbia dimostrato ampiamente di essere stata forte". La giornata, scandita dai presentatori Patty Po, Alessandro Ramin, il ritmo di Dj Giulia Regain e le brasiliane, è iniziata con la sfilata delle Ferrari e il nuovo gruppo ‘Figli delle Stelle’, parlando di sogni e speranza nella danza del firmamento.

Poi il grande spettacolo dei carri. I Toponi, campioni in carica, con ‘Invidia il prossimo tuo come te stesso’ hanno portato un carro futurista dal sapore steampunk, una macchina del fango a sei zampe guidata dal volere dell’invidia e unico rimedio, aprire un enorme ombrello per ripararsi. Hanno invitato a sognare i Ragazzi del Guercino con ‘Il pescatore di sogni’, portando in piazza il mondo del mare con un bambino che si dondola sulla luna. Poi i Fantasti100 in ‘Non puoi essere solo di latta’ con l’amore che muove ogni cosa e che mette il cuore all’uomo di latta del celebre racconto ‘Il mago di Oz’, mentre il gruppo da prato verde si trasforma in cuori d’oro. I Mazalora con ‘Giovani Wannabe’ a bordo di un’auto rossa basculante hanno parlato della rinascita dopo un periodo di difficoltà, portando in scena i protagonisti di Grease.

Infine il Risveglio, con ‘Ordinarie Follie’, chiede all’uomo di smettere di rovinare le meraviglie del mondo mostrando un Joker e un lupo che, a sorpresa, fa capolino in piazza. "Una grande giornata – chiude Riccardo Manservisi – che ripaga dei tanti sforzi".